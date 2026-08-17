Jornada 13 de Agosto: el arte joven cubano sigue en movimiento

A pesar del complejo escenario que vive Cuba, la jornada 13 de Agosto demostró que el arte joven sigue en movimiento y resulta vital el vínculo con las comunidades en cada año.

Hasta los enclaves El Marabú, La Ceiba y la cooperativa Hermanos Saíz, todos en el municipio de San Juan y Martínez- cuna de Sergio y Luis- llegaron artistas de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) de Pinar del Río y otras provincias para regalar música, teatro y artes plásticas, en estrecha relación con proyectos culturales locales.

Para Luis Javier García Rodríguez, director del cuarteto de guitarras Cuerdas del alma y estudiante de la Universidad de las Artes, resultó motivador estar en Vueltabajo en un evento que siempre inspira para continuar apostando por la creación.

Se trata de mi primera vez en la Jornada y fue increíble compartir con otros artistas, viajar a las comunidades e interactuar con sus habitantes, y conocer de cerca la vida y obra de los hermanos Saíz a través de la visita a la casa museo, explicó a la Agencia Cubana de Noticias.

Sergio y Luis constituyen muestra de que tenemos que seguir buscando formas para aportar al desarrollo del país, a través del arte, precisó García Rodríguez, natural de Sancti Spíritus.

A veces pensamos que llegar a las comunidades solo es bueno para quienes viven allí, pero también lo es para los artistas porque nos nutrimos de la identidad de cada sitio, apuntó Santa Massiel Rueda, vicepresidenta nacional de la AHS.

Por eso desde inicios de agosto la organización ha llegado a lugares de Guantánamo, Granma, pues no variamos nuestro modo de hacer en el contexto actual, destacó.

En el caso de Pinar del Río cada año llegan nuevos artistas a la Jornada, que se van cargados de todas las sensaciones que despierta, por ejemplo, visitar la casa museo Hermanos Saíz, aseveró.

Desde el 12 y hasta el 15 de agosto se rindió homenaje a Sergio y Luis, dos jóvenes revolucionarios y poetas que con su ejemplo dieron nombre a la Asociación Hermanos Saíz; y a Fidel Castro en su centenario, principal impulsor de la cultura en Cuba.

La Casa del Joven Creador acogió paneles acerca del pensamiento del Comandante en Jefe y la política cultural de la Revolución Cubana, este último con la presencia de profesores de la Universidad de las Artes.

Asimismo, en el centro cultural Pista Rita tuvo lugar una feria de arte joven y la ciudad pinareña fue testigo de conciertos de agrupaciones locales y de otros territorios.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias