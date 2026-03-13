Jornada de preparación combativa

En el Día Nacional de la Defensa en la zona 21 08 15 Capitán San Luis en el municipio de Pinar del Río realizaron el Ejercicio Defensivo Territorial.

Ante la amenaza del enemigo el objetivo fundamental fue poner a prueba la preparación y cohesión de los grupos de trabajo y las estructuras de defensa en el municipio

Fortalecieron además la conciencia colectiva sobre la importancia de la defensa de la soberanía nacional.

Durante la jornada, se realizaron simulacros de respuesta ante un posible golpe aéreo enemigo, instalaciones de minas, lanzamiento de Granada y procedimientos para el tiro como parte de la preparación de la guerra de todo el pueblo.

Paralelo a este ejercicio se realizaron en diferentes unidades militares demostraciones combativa que demuestran la disposición de las tropas y su determinación en la salvaguarda del país.

Reforzando así la mate rialización de la concepción estrategica de la guerra de todo el pueblo y nuestra filosofía de lucha