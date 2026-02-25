La Hipertensión Arterial, un acercamiento sencillo

La hipertensión arterial no es más que la presión que ejerce la sangre en la pared de los vasos sanguíneos, provocando la liberación de mediadores químicos que influyen en todo el organismo humano, el mantener cifras elevadas de tensión arterial por un tiempo prolongado puede acarrear consecuencias para el individuo.

Hay cambios de hábitos, como tomar alimentos más saludables, dejar de fumar y practicar más actividad física, que pueden ayudar a reducir la tensión. En cualquier caso, puede que algunas personas aún necesiten medicamentos.

De la tensión arterial se dan dos valores. El primero es la tensión sistólica y corresponde al momento en que el corazón se contrae o late. El segundo, la tensión diastólica, representa la presión ejercida sobre los vasos cuando el corazón se relaja entre un latido y otro.

Para establecer el diagnóstico de hipertensión se han de tomar mediciones en dos días distintos: en ambas lecturas, la tensión sistólica ha de ser superior o igual a 140 mmHg y la diastólica, superior o igual a 90 mmHg.

Factores de riesgo

Entre los factores de riesgo modificables figuran las dietas malsanas (consumo excesivo de sal, dietas ricas en grasas saturadas y grasas trans e ingesta insuficiente de frutas y hortalizas), la inactividad física, el consumo de tabaco y alcohol y el sobrepeso o la obesidad. Además, hay factores ambientales que aumentan el riesgo de sufrir hipertensión y las enfermedades asociadas a ella, en especial la contaminación atmosférica.

Por otro lado, hay factores de riesgo no modificables, como los antecedentes familiares de hipertensión, edad superior a los 65 años y la concurrencia de otras enfermedades, como diabetes o nefropatías.

Síntomas

La mayoría de personas con hipertensión no tienen síntomas. La tensión muy alta puede causar dolor de cabeza, visión borrosa, dolor en el pecho y otros síntomas. La mejor manera de saber si se tiene la tensión alta es tomársela. Si no se trata, la hipertensión puede causar otras enfermedades como insuficiencia renal, cardiopatías y accidentes cerebrovasculares. Las personas que tienen la tensión arterial muy alta (de 180/120 o más) pueden presentar estos síntomas:

Vómitos

Visión borrosa o cambios en la visión

Ansiedad

Confusión

Dolor intenso de cabeza

Dolor en el pecho

Mareos

Dificultad para respirar

Náuseas

Pitidos en los oídos

Hemorragia nasal

Cambios en el ritmo cardiaco

Si se tiene alguno de estos síntomas y la tensión arterial muy alta, debe acudirse de inmediato a un profesional de la salud.

La única manera de detectar la hipertensión es recurrir a un profesional de la salud para que mida la tensión arterial. Se trata de un proceso rápido e indoloro que también podemos hacer nosotros mismos con un aparato automático, si bien es importante que un profesional valore el riesgo existente y los trastornos asociados.

Tratamiento

Hay cambios de hábitos que ayudan a reducir la tensión arterial alta, entre ellos:

Tomar una dieta saludable y baja en sal

Perder peso

Practicar actividad física

Dejar de fumar

Si se tiene la tensión alta, es posible que el médico recomiende tomar uno o varios medicamentos para rebajarla hasta un nivel que dependerá de las otras enfermedades que se padezcan. Deberá reducir la tensión hasta menos de 130/80 si se tiene también:

Una enfermedad cardiovascular (cardiopatía o accidente cerebrovascular)

Diabetes (exceso de azúcar en la sangre)

Insuficiencia renal crónica

Riesgo elevado de sufrir enfermedades cardiovasculares.

Para la mayoría de las personas, el objetivo es una tensión arterial inferior a 140/90. Hay distintos tipos de medicamentos que se suelen prescribir para reducir la tensión arterial:

Inhibidores de la ECA que relajan los vasos sanguíneos y previenen que se dañen los riñones, como el enalapril y el lisinopril.

Bloqueantes de los receptores de angiotensina II (ARA) que relajan los vasos sanguíneos y previenen que se dañen los riñones, como el losartán y el telmisartán.

Antagonistas del calcio que relajan los vasos sanguíneos, como el amlodipino y el felodipino.

Diuréticos que eliminan el exceso de agua del cuerpo y reducen la tensión arterial, como la hidroclorotiazida y la clortalidona.

Prevención

Hay cambios de hábitos que pueden ayudar a las personas con hipertensión a reducir su tensión arterial, aunque incluso en ese caso aún se necesitará tomar medicamentos. Estos cambios pueden prevenir y reducir la tensión arterial elevada.

Conductas aconsejadas:

Comer más frutas y hortalizas

Pasar menos tiempo sentado

Hacer actividad física, ya sea caminar, correr, nadar, bailar o actividades para ganar fuerza, como levantar pesas

Practicar cada semana al menos 150 minutos una actividad aeróbica de intensidad moderada o 75 minutos de una actividad aeróbica intensa

Hacer ejercicios para ganar fuerza dos días o más cada semana

Perder peso si se tiene obesidad o sobrepeso

Tomar los medicamentos que prescriba el profesional de la salud

Acudir a las visitas previstas con el profesional de la salud

Conductas que se deben evitar:

Tomar demasiada sal

Comer alimentos con muchas grasas trans o saturadas

Fumar o consumir tabaco de otra manera

Beber demasiado alcohol (como máximo, una copa al día en el caso de las mujeres y dos en el de los hombres)

No tomarse la medicación o tomar la de otra persona

Al reducir la hipertensión prevenimos los infartos de miocardio, los accidentes cerebrovasculares, los daños en los riñones y otros problemas de salud.

Estos son algunos consejos para reducir el riesgo de hipertensión:

Reducir y gestionar el estrés

Medir periódicamente la tensión arterial

Tratar la tensión arterial elevada

Tratar otras afecciones de salud

Reducir la exposición a aire contaminado

Complicaciones de la hipertensión no controlada

Entre otras complicaciones, la hipertensión puede producir daños cardiacos graves. El exceso de tensión puede endurecer las arterias, con lo que se reduce el flujo de sangre y oxígeno que llega al corazón. El aumento de la tensión y la reducción del flujo sanguíneo pueden causar:

Dolor torácico (angina de pecho).

Infarto de miocardio, que se produce cuando se obstruye el flujo de sangre que llega al corazón y las células del músculo cardiaco mueren debido a la falta de oxígeno. Cuanto mayor sea la duración de la obstrucción, más importantes serán los daños en el corazón.

Insuficiencia cardiaca, que se produce cuando el corazón no puede bombear suficiente sangre y oxígeno a otros órganos vitales.

Ritmo cardiaco irregular, que puede conllevar la muerte súbita.

La hipertensión puede también causar la obstrucción o la rotura de las arterias que llevan la sangre y el oxígeno al cerebro, lo que provocaría un accidente cerebrovascular. Asimismo, puede causar daños renales que generen una insuficiencia renal.

Autor: Dr. Eduardo Enrique Cecilia Paredes