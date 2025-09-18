Portada » Leyanis Pérez: ¡Oro mundial en triple salto!

Leyanis Pérez: ¡Oro mundial en triple salto!

Leyanis es la líder indiscutible del año. Foto: Alex Pantling/Getty Images.

Por fin ocurrió. Definitivamente Leyanis Pérez se consagra como la mejor del planeta en el triple salto y logra vencer a todas las rivales de fuerza, incluyendo a la fenomenal Yulimar Rojas, reincorporada a las competencias con un bronce tras dos años de ausencia.

Foto: Alex Pantling/Getty Images

Ante todas, la cubana destacó su talento y voló hasta unos 14.94 m inalcanzables para el resto. Líder indiscutible de la temporada, potencia sobrada, constancia, pasión por una especialidad que la ha visto encumbrarse a sus 23 años.

(Tomado de Cubadebate)

