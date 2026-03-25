Leyanis Pérez regresa a Cuba tras conquistar doble título mundial de triple salto

La doble campeona mundial de triple salto, Leyanis Pérez, llegó a Cuba tras su destacada actuación en el Campeonato Mundial de Atletismo en pista cubierta, celebrado recientemente en Polonia. La atleta cubana volvió a imponerse sobre la recordista mundial, la venezolana Yulimar Rojas, consolidando su condición de líder en la disciplina a nivel internacional.

Junto a Pérez regresaron también a la Patria otros destacados exponentes cubanos que brillaron en la justa global: el joven saltador de longitud Jorge Hodelin, los triplistas Liagdamis Povea y Lázaro Martínez —todos ubicados en la cuarta posición—, y la vallista Greysi Robles, quien logró su mejor marca personal en el certamen.

La delegación fue recibida oficialmente por el funcionario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Daniel Baz Pérez, y el presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, Osvaldo Vento Montiller, en un acto que reconoció los méritos deportivos alcanzados por los atletas cubanos en la cita mundial.

La actuación de Leyanis Pérez y sus compañeros reafirma el compromiso del país con la formación de talentos de alto rendimiento en el atletismo internacional.

Foto: Tomada de JIT

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Tomado de Cubadebate