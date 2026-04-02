Mijaín López: De leyenda olímpica a mentor en China

Hace 18 años, Mijaín López hizo historia al ganar su primer oro olímpico en Pekín 2008, iniciando un reinado sin igual en la lucha grecorromana con cinco títulos consecutivos.

Hoy, a sus 42 años, regresa a la capital china no como atleta, sino como entrenador de la selección nacional, acompañado de su mentor, Raúl Díaz.

Juntos, como embajadores de la United World Wrestling (UWW), buscan transmitir su legado a una nueva generación de luchadores chinos.

Su conexión con China es profunda: para López, Pekín fue el escenario de su consagración; para Díaz, un vínculo que se remonta a su infancia en Cuba, donde convivió con familias chinas que le dejaron una huella imborrable.

Una relación que trasciende el deporte

(Foto: Xinhua News)

Díaz y López se conocieron en 1999, pero fue tras el oro en 2008 cuando su alianza se consolidó. Durante 14 años, Díaz guió a López hacia cuatro oros más (Londres 2012 a París 2024), sellando su lugar como el mejor grecorromanista de todos los tiempos.

En París 2024, López cerró su carrera con un gesto simbólico: arrodillarse para besar el tapiz y dejar sus zapatillas sobre él. «Fue un momento de gratitud. Este deporte y Raúl me hicieron campeón», confesó. Díaz, por su parte, destaca la mentalidad única de su pupilo: «No compite por fama, sino por amor a Cuba y a la lucha».

El reto en China

(Foto: Xinhua News)

Ahora, su misión es potenciar el talento local. Zheng Pan, entrenador del equipo chino, valora el enfoque de Díaz: sesiones más cortas pero intensas, donde «cada minuto cuenta». López, optimista, afirma: «Estos jóvenes tienen potencial para dominar el escenario mundial».

En noviembre de 2025, Díaz recibió el Premio a la Trayectoria del COI, compartiendo el honor con López. «Es un sueño», dijo Díaz. «Quiero dejar todo mi conocimiento en este deporte».

Su regreso a Pekín no es solo un cierre de ciclo, sino el inicio de un nuevo legado: un puente entre Cuba y China, forjado con sudor, medallas y una amistad inquebrantable.

(Tomado de las Redes, perfil de Facebook de WORLD OLYMPIC FIGHT )

Cubadebate