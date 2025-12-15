La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) informó que a partir de hoy lunes 15 de diciembre se habilita una nueva modalidad de pago para los clientes del servicio Nauta Hogar.

Con esta opción, los usuarios podrán elegir entre mantener el esquema tradicional de prepago o cambiar al sistema pospago, que permite navegar primero y pagar después mediante una factura mensual.

La factura incluirá la cuota habitual contratada y, en caso de que se consuma más tiempo de conexión, reflejará ese uso adicional.

Asimismo, si el cliente no utiliza todas las horas contratadas, estas podrán acumularse hasta un máximo de 1080 horas, lo que constituye un beneficio significativo para los hogares donde diversos factores pueden limitar el disfrute completo del servicio.

ETECSA destacó que esta funcionalidad ha sido diseñada para brindar mayor flexibilidad y un mejor aprovechamiento de la conectividad, adaptándose a las necesidades de cada familia.

El cambio de modalidad es totalmente opcional y puede solicitarse de forma presencial en la oficina comercial correspondiente al cliente.