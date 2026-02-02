Pinar del Río: comparten resultados para conservar humedales

Especialistas, productores, líderes comunitarios y pioneros de varios municipios presentan resultados de investigaciones y de la labor educativa encaminada a la conservación de los humedales, en el XXIII Taller Provincial sobre esos ecosistemas, que tiene lugar este 2 de febrero en la Unidad Científico-Tecnológica de Base (UCTB) Los Palacios.

Debaten en taller provincial estrategias para conservar manglares y lagunas costeras. Foto: Ricardo Rodríguez González

El evento tiene el auspicio de la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF), el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), el Proyecto Mi costa y la empresa Agroindustrial de Granos, para contribuir con la protección de los recursos naturales de las lagunas costeras, el manglar y los embalses artificiales.

La subdirectora de la UCTB Los Palacios, Sandra Haideé Díaz Solís, resaltó la importancia del evento. Foto: Ricardo Rodríguez González

En la apertura, la subdirectora de la UCTB Los Palacios, Sandra Haideé Díaz Solís, destacó la importancia de celebrar el encuentro en el Día Mundial de los Humedales, fecha que coincide con el aniversario 37 de la ACTAF.

“Nos reunimos hoy para debatir, compartir conocimientos, abrir debates en busca de soluciones en favor de la protección de estos ecosistemas”, expresó.

En el XXIII Taller Provincial Los Humedales Nuestros fue premiado el pionero Pablo Rafael Pérez Reyes, ganador del concurso convocado con motivo de la celebración.

En el encuentro, el estudioso del Centro de Investigaciones y Servicios Ambientales Ecovida, el doctor Vidal Pérez, presenta el proyecto nacional Biodiversidad de Grupos Clave en el Humedal Sur de Los Palacios.

Tomado de Radio Guamá