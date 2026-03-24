Portada » Pinar del Río despeja dudas sobre Moinelo y Raidel: Están en su provincia y se preparan para Japón

Pinar del Río despeja dudas sobre Moinelo y Raidel: Están en su provincia y se preparan para Japón

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Correo Electrónico
Imprimir
Foto: Yuhki Ohboshi

Ante los comentarios difundidos en redes sociales, la Dirección Provincial del Inder en Pinar del Río informa que, tras el contacto establecido con el Comisionado Provincial de Béisbol Heriberto Suárez Pereda, los atletas Liván Moinelo Pita y Raidel Martínez se encuentran actualmente en su provincia natal, preparándose para cumplir con sus respectivos contratos en la liga japonesa.

Ambos lanzadores, reconocidos por su desempeño en la pelota nipona, sostienen su preparación física y deportiva en suelo pinareño bajo el seguimiento de las autoridades del béisbol provincial, a la espera de reincorporarse a sus compromisos contractuales en la temporada 2026 de la NPB.

Tomado de Cubadebate

Compartir:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Últimas Noticias

Publicaciones Relacionadas

Scroll al inicio