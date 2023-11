Pleno del PCC analizó marcha de la campaña tabacalera (+ Video)

Con un profundo homenaje a Fidel en el séptimo aniversario de su desaparición física, inició esta mañana el Pleno del Comité Provincial del Partido en Pinar del Río.

Como tema central se evalúa la labor del Partido en la atención a la recuperación y desarrollo del programa tabacalero como renglón exportable de la provincia.

Los miembros e invitados al Pleno hicieron referencia en sus intervenciones a cuestiones esenciales en el cultivo del tabaco como, la necesidad de hacer un uso adecuado de los semilleros y ajustar la siembra de la campaña a sus tiempos óptimos, en aras de obtener buenos rendimientos.

El uso adecuado de combustibles y recursos entregados por el Grupo Tabacuba y la vinculación de los jóvenes al cultivo del tabaco y la entrega de tierras a desmovilizados del Servicio Militar fueron otros aspectos analizados.

Enfatizaron en la atención priorizada que debía tener el Tecnológico del Tabaco Tranquilino Sandalio de Noda, una institución educativa cuyo objetivo de estudios principal es precisamente el tabaco, y que a juicio de la máxima dirección de la provincia no se atiende como es debido.

La construcción de casas de cura en función de recuperar toda la infraestructura tabacalera, afectada profundamente por los embates del ciclón Ian es de vital importancia, así como la participación de los productores en todo el proceso del beneficio de su tabaco, lo cual favorece la identificación de aquellos daños técnicos y mecánicos que puedan tener las hojas y elevar los rendimientos no solo de la capa sino también del sol palo y la tripa, pues de todo ello se hacen los Habanos.

El Pleno del Comité Provincial del Partido reconoció el esfuerzo de los tabacaleros de la provincia, esos que se empeñan en recatar la producción del principal renglón exportable del territorio, y además, contribuyen con la producción de alimentos.

En la última reunión del Comité este año se analizó también el impacto de las acciones políticas y comunicacionales dirigidas a la prevención y enfrentamiento a la corrupción, el delito, las ilegalidades y las indisciplinas sociales.

Sobre este particular se enfatizó en el trabajo que realizan las fuerzas del Orden Interior en función de minimizar la delincuencia, los delitos y aquellas indisciplinas, como las carreras de vehículos y caballos en las carreteras de la provincia.

El hurto y sacrificio de ganado, la violencia, los juegos ilícitos y otras manifestaciones delictivas también se encuentran dentro del trabajo del Minint.

Se hizo énfasis en la importancia de activar y hacer que trabajen los grupos de prevención en cada consejo popular.

Ronald Hidalgo Rivera, Secretario del Partido en Consolación del Sur, señaló que la definición de un barrio vulnerable no puede hacerse solo porque en él falten determinado número de casas por construir, sino tener en cuenta cuántos hombres allí no trabajan, cuántas madres no tienen un vínculo laboral estable y sí varios hijos que dependen de ella, pero que tampoco hay en ese lugar una casita infantil para facilitar el acceso al trabajo de esa mujer.

Señaló que en función de eso hay que trabajar para bajar también los índices delictivos.

Se insiste en la necesidad de trabajar en la prevención, sobre todo, en sectores como Educación. El trabajo no puede estar dedicado solo a los menores, sino también a la familia y a sus maestros en las escuelas.

Yoel Rodríguez, coordinador político del consejo popular Celso Maragoto, insistió en que hay que tener combatividad ante la inercia y la impunidad.

El trabajo directamente en la comunidad es esencial, precisó.

Eumelín González Sánchez, gobernador de Pinar del Río, dijo que es obligación del sistema de trabajo del Gobierno, dar seguimiento al control de estos temas y de otros como la droga y la prostitución.

Argumentó que la estrategia integral del enfrentamiento en la provincia está, pero hay que aprovecharla en todas sus dimensiones.

Yamilé Ramos Cordero, Primera Secretaria del Partido en Pinar del Río, señaló que el primer señalamiento tiene que hacerse hacia adentro. Cada organismo tiene que tratar de hacer más, la UJC, la CTC, Educación, el Minint, los grupos de prevención, el Partido y el Gobierno y sobre todo, la familia, como célula fundamental de la sociedad. Hay que trabajar con sostenibilidad y darles un seguimiento en el tiempo.

Agregó que tiene que haber combatividad en el pueblo, sobre todo en el control de los precios, pero también los organismos impositores y de control tienen que jugar su papel.

Enfatizó que no puede temblarnos la mano con estos temas, mucho menos cuando se habla de droga y prostitución. Que a los casos en situación de vulnerabilidad hay que otorgarles herramientas y opciones de trabajo para que puedan salir de esa situación.

El Buró del Comité Provincial del Partido también rindió cuentas al Pleno. Se hizo énfasis en su atención a la UJC como organización política y a la juventud como generación, al seguimiento y control del proceso de ingreso a las filas del PCC, a la atención al sector no estatal por la importancia que tiene en la economía de la provincia y el seguimiento a la Bancarización.

De igual modo, el Buró se refirió al trabajo en las redes sociales, a la implementación de los lineamientos y a la política de cuadros.

Reconocieron también los resultados del sector de la Salud en la provincia, la que ahora mismo ostenta la tasa de mortalidad infantil más baja del país, con un índice de 3 por cada mil nacidos vivos. Ante esos indicadores Pinar del Río será la sede del Acto Nacional por el Día de la Medicina Latinoamericana.

El Pleno aprueba la liberación como integrante del Comité Provincial del Partido al compañero Noel Echevarría Simón, presidente de la ANAP en Vueltabajo. Su liberación forma parte del proceso de renovación de los cuadros. Se reconoce su labor y entrega al sector.

(Tomado de Guerrillero)