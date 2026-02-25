Portada » Protección a los niños ante bajas temperaturas

Protección a los niños ante bajas temperaturas

Foto: Tomada de Internet

Con las bajas temperaturas se incrementan las infecciones respiratorias, por ende las consultas pediátricas se intensifican, especialistas recomiendan abrigar bien a los niños y adoptar las medidas higiénicas para su prevención.

Según el doctor Rubén Barreiro Cueto, especialista en pediatría del hospital Pepe Portilla de Pinar del Río asegura que el aire frío, inflama los pulmones e inhibe la circulación, lo que aumenta el riesgo de afecciones respiratorias, como las crisis o síntomas de asma, el empeoramiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y las infecciones pulmonares.

El pediatra pinareño manifestó, que existen signos y síntomas de alarma como la tos intensa, los silbidos al respirar, aleteo de la nariz y la contracción abdominal, algunos de los síntomas que alertan a las familias que existe una complicación de urgencia médica y sugiere ante estos casos, visitar a especialistas en el hospital provincial para la atención adecuada a los pacientes.

Más adelante el experto en pediatría recomienda no automedicar ni con la medicina natural pues los niños son muy vulnerables y requieren para cualquier medicamento el criterio de un facultativo donde entre los protocolos está pesarlos para indicar la dosis adecuada.

