Reaniman la producción de postes eléctricos y telefónicos

Con un plan de 15 000 unidades para 2025, Pinar del Río reanima la producción de postes eléctricos y telefónicos.

Además, se prevé la entrega de unos 7 000 horcones, tratados con sales hidrosolubles, para la recuperación de la infraestructura tabacalera dañada por los huracanes.

Francisco Díaz Roque, director de la planta de impregnación de postes, ubicada en el municipio pinareño de Guane, única de su tipo en el país, explica que las dificultades con la energía y algunas piezas de repuesto limitaron severamente la producción en el año anterior.

El funcionario explicó que, gracias a las alianzas con la Unión Eléctrica (UNE), con la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) y con el Grupo Tabacuba, se ha podido asegurar la importación de los preservantes para retomar una actividad que sustituye importaciones y le ahorra divisas al país.

Para que se tenga una idea de su impacto económico, Díaz Roque explica que el precio de los postes en el mercado internacional oscila alrededor de los 360 dólares por cada unidad. Sin embargo, obtenerlos en su entidad cuesta entre 130 y 150.

El directivo precisa que, en la actualidad, a pesar de las limitaciones con el combustible, se trabaja para tener la mayor cantidad posible de cara a la temporada ciclónica, tomando en consideración los pronósticos meteorológicos y los daños que suelen sufrir las redes eléctricas y telefónicas a causa de los huracanes.

Dijo, además, que a partir del encadenamiento con el Grupo Tabacuba, se han incorporado una serie de medios que ayudan a sostener los procesos; entre ellos, un grupo electrógeno para lograr la vitalidad de la industria, un tracto-acopiador, y un procesador de madera encargado de cortar los horcones, pelarlos, y dejarlos listos para su tratamiento en la planta.

El procedimiento de impregnación permite alargar la vida útil de este tipo de piezas entre 15 y 20 años.En tanto, los postes poseen una durabilidad estimada de entre 25 y 30.

Desde su modernización en el año 2009, la planta de impregnación de Pinar del Río ha aportado más de 1,3 millones de postes de probada calidad.

