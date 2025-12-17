Manuel Marrero, Primer Ministro de Cuba, reiteró hoy el apoyo invariable de su país a la Revolución Bolivariana, ante el bloqueo naval anunciado por el gobierno de Estados Unidos a Venezuela.

En X, el premier condenó enérgicamente esta nueva agresión, que según un comunicado del gobierno venezolano, tiene el objetivo de robar las riquezas que pertenecen a esa nación suramericana.

Este bloqueo naval, aseguró el jefe de Gobierno de Cuba, viola el Derecho Internacional y la libre navegación, y reafirma las pretensiones yanquis de apoderarse de sus recursos.

El bloqueo naval del gobierno de EEUU a Venezuela viola el Derecho Internacional y la libre navegación, y reafirma las pretensiones yanquis de apoderarse de sus recursos.#Cuba condena enérgicamente esta nueva agresión y reitera su apoyo invariable a la Revolución Bolivariana. pic.twitter.com/ECo4VwdOHG — Manuel Marrero Cruz (@MMarreroCruz) December 17, 2025

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez Parrilla, calificó esta decisión de Estados Unidos como una gravísima violación del Derecho Internacional y un incremento de la escalada de la agresión contra el gobierno bolivariano.

Rechazamos el bloqueo naval contra #Venezuela anunciado por el gobierno de #EEUU, en una gravísima violación del Derecho Internacional y un incremento de la escalada de la agresión contra el gobierno bolivariano.



Nuestro total y firme apoyo al Presidente constitucional Nicolás… pic.twitter.com/c0W7mvX6Df — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) December 17, 2025

El comunicado del gobierno venezolano, con fecha del 16 de septiembre de 2025, denuncia la grave amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmara que el petróleo, las tierras y los recursos minerales de Venezuela le pertenecen a su país, exigiendo su entrega inmediata.

El texto reafirma la soberanía de Venezuela, el derecho a la libre navegación y comercio, y anuncia que su embajador ante la ONU presentará una denuncia formal por esta agresión.

Tomado de ACN