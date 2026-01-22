Portada » Reitera Cuba solidaridad con Venezuela tras agresión de EE. UU.

Reitera Cuba solidaridad con Venezuela tras agresión de EE. UU.

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Correo Electrónico
Imprimir

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, sostuvo hoy conversación telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

 Según un mensaje divulgado en su red social X, el mandatario cubano reiteró la enérgica condena de la Mayor de las Antillas a la agresión militar de Estados Unidos ocurrida el pasado tres de enero y al secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Le manifesté nuestro respaldo y solidaridad con la Patria de Bolívar y Chávez, su pueblo y el gobierno bolivariano; así como la decisión de continuar fortaleciendo las históricas relaciones de hermandad y cooperación, escribió Díaz-Canel en su post.

Varios despachos publicados en la Agencia Cubana de Noticias (ACN) y otros medios nacionales, han confirmado la postura oficial de Cuba ante la criminal agresión a la tierra de Bolívar, en la que perdieron la vida 32 combatientes cubanos, y que reafirma la hermandad histórica con Venezuela.

Tomado de ACN

Compartir:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Últimas Noticias

Publicaciones Relacionadas

Encabezó Díaz-Canel marcha en honor a los 32 héroes 

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC) y Presidente de la República, encabezó hoy, en esta capital, la marcha del pueblo en honor

enero 16, 2026 No hay comentarios

Tributo del pueblo pinareño a combatientes caídos

El pueblo pinareño rinde hoy honores en ceremonia de homenaje póstumo, a los 32 internacionalistas cubanos que cayeron en la República Bolivariana de Venezuela en cumplimiento de su misión el

enero 16, 2026 No hay comentarios
Scroll al inicio