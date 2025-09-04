Rescate 37 de Raidel Martínez en béisbol de Japón

El pinareño Raidel Martínez logró este miércoles su trigésimo séptimo rescate de la campaña, en el triunfo 5×3 de los Gigantes de Yomiuri sobre las Golondrinas de Yakult, en la Liga Profesional Japonesa de Béisbol 2025.

En el Kyocera Dome, de Osaka, el veloz diestro de Vueltabajo tiró un sólido noveno inning, en el cual ponchó a dos de los tres bateadores que enfrentó.

Con esta actuación, Raidel sumó su séptimo salvado en siete salidas sucesivas, mejoró su efectividad a 1.36 pcl y se mantuvo apenas a un rescate del líder de ese departamento en la Liga Central: Shinya Matsuyama, del club Dragones de Chunichi.

El espigado derecho se acerca cada vez más a su récord de salvamentos en el beisbol de ese país (43), logrado en la pasada temporada cuando se desempeñaba como cerrador de Dragones de Chunichi.

En otras participaciones de jugadores cubanos en la jornada, el inicialista matancero del Nippon Ham, Ariel Martínez, falló en cuatro intentos para reducir su promedio a .185, en la derrota de su equipo por 1×2 contra los Marinos de Lotte.

Además, el inicialista villaclareño Dayán Viciedo, que se desempeña en la NPB sin el auspicio de la federación cubana, sumó un sencillo en una aparición como emergente, en la derrota de 1×2 de las Estrellas de DeNA ante los Carpas de Hiroshima. Su promedio ascendió a .273.

(Tomado de JIT)