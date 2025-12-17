Con suma amabilidad, el doctor Yasel Ledesma Urbino me recibe en el consultorio médico del Hoyo de Guamá, un intrincado y hermoso paraje de la geografía pinareña.

“Aquí la gente es distinta y el aire, parece de otro lugar, son de las cosas que más me gustan”, me comenta.

El joven galeno, especialista en Medicina General Integral, es uno de los médicos de familia del Reparto Cuba Libre, en la ciudad vueltabajera; pero, esta vez, sus pacientes son los residentes en la recóndita comunidad rural.

“Estoy apoyando el trabajo de aquí, se hace una rotación de diferentes médicos que pasamos una semana en este hermoso lugar, cuando la doctora de la zona se encuentra de vacaciones o presenta algún inconveniente.

“Las acciones de salud son las mismas. La diferencia es que aquí es un poco más tranquilo, por ejemplo, en estos momentos no hay ningún paciente afectado por las arbovirosis”, explica.

Para Yasel esta nueva experiencia profesional está siendo muy valiosa. Lo apartado del lugar y la nobleza de su gente, le han permitido constatar la importancia de llevar los servicios de salud hasta cada rincón del país; y como premio mayor, tiene allí la satisfacción de sentirse útil.

Tomado de Radio Guamá