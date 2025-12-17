Portada » Sentirse útil, el premio mayor de un médico en el Hoyo de Guamá

Sentirse útil, el premio mayor de un médico en el Hoyo de Guamá

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Correo Electrónico
Imprimir
Foto: Madelyn Rivera Romero

Con suma amabilidad, el doctor Yasel Ledesma Urbino me recibe en el consultorio médico del Hoyo de Guamá, un intrincado y hermoso paraje de la geografía pinareña.

“Aquí la gente es distinta y el aire, parece de otro lugar, son de las cosas que más me gustan”, me comenta.

El joven galeno, especialista en Medicina General Integral, es uno de los médicos de familia del Reparto Cuba Libre, en la ciudad vueltabajera; pero, esta vez, sus pacientes son los residentes en la recóndita comunidad rural.

“Estoy apoyando el trabajo de aquí, se hace una rotación de diferentes médicos que pasamos una semana en este hermoso lugar, cuando la doctora de la zona se encuentra de vacaciones o presenta algún inconveniente.

“Las acciones de salud son las mismas. La diferencia es que aquí es un poco más tranquilo, por ejemplo, en estos momentos no hay ningún paciente afectado por las arbovirosis”, explica.

Para Yasel esta nueva experiencia profesional está siendo muy valiosa. Lo apartado del lugar y la nobleza de su gente, le han permitido constatar la importancia de llevar los servicios de salud hasta cada rincón del país; y como premio mayor, tiene allí la satisfacción de sentirse útil.

Tomado de Radio Guamá

Compartir:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Últimas Noticias

Publicaciones Relacionadas

Pinar del Río honra a sus profesionales de la medicina

Como parte de las actividades previas al Día de la Medicina Latinoamericana, que se celebra cada 3 diciembre, en el Hospital General Abel Santamaría Cuadrado, de Pinar del Río, reconocieron

diciembre 2, 2025 No hay comentarios
Scroll al inicio