Un taller sobre diseño de productos agroturísticos tiene lugar en el Valle de San Vicente, en Viñales, con el propósito de formar capacidades para crear soluciones financieras que apoyen la conservación de la biodiversidad.

Al encuentro acuden productores de la provincia, propietarios de 11 fincas, ubicadas en los municipios de Pinar del Río, Consolación del Sur, La Palma, San Juan y Martínez y el territorio sede.

La apertura estuvo a cargo del director de Desarrollo Territorial, Jesús Alberto Gorgoy Lugo, quien destacó que el intercambio busca promover la generación de recursos financieros a través del agroturismo, en fincas con Manejo Sostenible de Tierras (MST).

“Pinar del Río cuenta con potencialidades para el desarrollo de esta modalidad turística y prevé, en el presente año, el diseño de una red de agroturismo provincial”, manifestó Gorgoy Lugo.

También en la jornada inaugural, la coordinadora de la Iniciativa para la Financiación de la Biodiversidad (BIOFIN) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Mayra Casas, ofreció la conferencia: “El agroturismo como una solución financiera para la movilización de recursos a la biodiversidad”.

En tanto, Iverilys Pérez, profesora de la Universidad de Pinar del Río y otra de las oradoras del encuentro, destacó la relevancia de mantener un equilibrio entre la producción de la finca y el manejo de los servicios que ofrezca como producto agroturístico.

«Es importante que el Agroturismo se desarrolle de manera sostenible y responsable, y que se promueva la educación y la conciencia sobre el tema en las comunidades locales y entre los visitantes”, resaltó.

La experta también hizo énfasis en el impacto socioeconómico de este tipo de turismo y resaltó que: “es necesario que se desarrolle de manera equitativa, para garantizar que los beneficios se distribuyan de manera justa entre las comunidades locales y los operadores”.

En el taller también fueron socializados los resultados de dos experiencias exitosas en la provincia: las fincas agroturísticas “El Charrabascal”, en el municipio de La Palma y “Quemado de Rubí”, en el de San Juan y Martínez.

La capacitación se inscribe en la iniciativa BIOFIN, que promueve soluciones financieras innovadoras para la protección a la biodiversidad.

Tomado de Radio Guamá