La campaña del pueblo vietnamita en apoyo a la Isla, nombrada 65 Aniversario de la Amistad Vietnam-Cuba, ya acumula la colecta de unos 385 mil millones de dong, equivalentes a 14,5 millones de dólares, y está solo en su primera etapa.

La Sociedad de la Cruz Roja de Vietnam es la entidad encargada de organizar este tipo de acciones en este hermano país. Sobre el origen de la campaña y su desarrollo, conversa con el grupo de prensa de la Presidencia de la República, el compañero Nguyen Hai Anh, secretario general de la organización y su actual presidente interino, quien, además, cursó estudios en la Isla en los años 80.

«Esta es una campaña que surgió del corazón del pueblo vietnamita con motivo de los 65 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre nuestros dos países», dice.

«Los vietnamitas sentimos como un honor hacer algo para Cuba, porque Cuba ha hecho todo y mucho para Vietnam durante los tiempos difíciles. Entonces, sentíamos el deber de hacer algo bonito para Cuba y de ahí surgió la iniciativa».

«La campaña inició el día 13 de agosto de 2025, el mismo día del aniversario 99 del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, un líder ejemplar para los vietnamitas. Y el pueblo reaccionó muy positivamente.

«A 30 horas de su inicio, ya habíamos logrado la meta inicial, que eran 65 000 millones de dong, unos 2 500 000 dólares, cómo símbolo del 65 Aniversario de las relaciones bilaterales.

En 48 horas logramos duplicarla. En cinco días el fondo recaudado superaba cinco veces lo propuesto. Y hoy, el 1 de septiembre, tenemos el honor de anunciar que la campaña ha logrado seis veces más que lo que nos plateamos inicialmente.

— Algo así debe haber generado más de un hecho conmovedor, trascendente, único.

— Hay muchos y muchos actos ejemplares en todo Vietnam, en todas las provincias, a mí una de las cosas que más me impresionó fue el de una niña de quinto nivel de la primaria, que entregó todos sus ahorros, cinco millones de dong vietnamita, para la campaña.

«Ella quiso decir a los niños de Cuba que supieran que ellos no están solos, sino que siempre los acompaña, con amor y cariño, el sentimiento de los niños vietnamitas».

— En los últimos años, Vietnam, el pueblo vietnamita y sus instituciones, ha desarrollado intensas campañas en apoyo a Cuba.

— Muchos ministerios y provincias de Vietnam han organizado diferentes campañas de ayuda a Cuba, sobre todo en alimentación, medicinas y en la agricultura, y en todas siempre hemos visto una gran participación del pueblo. Eso demuestra un cariño, un sentimiento muy profundo, una relación muy especial entre nuestros dos pueblos.

— ¿Están pensando en nuevas iniciativas de este tipo?

— La campaña 65 Aniversario de la Amistad Vietnam-Cuba sigue hasta el 16 de octubre, es decir, durará 65 días. Continuará en los ministerios, en las provincias, con actividades culturales y actividades en las escuelas y así promover más participación.

«Quisiéramos que cada corazón de Vietnam se sume a esta campaña, que la relación entre Vietnam y Cuba sea más estrecha, que el sentimiento y cariño del pueblo vietnamita llegue con todo el amor y cariño que siempre sentimos por Cuba».

(Tomado de Presidencia Cuba)