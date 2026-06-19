Universidad de Pinar del Río cambia su matriz energética



La Universidad de Pinar del Río Hermanos Saíz apuesta por el cambio de matriz energética, mediante el uso de fuentes renovables, para la estabilidad de sus procesos en un contexto de recrudecimiento del bloqueo.

El doctor en Ciencias Yorki Mayor Hernández, rector de la institución, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que recientemente el Centro Universitario Municipal (CUM) de Consolación del Sur instaló un sistema solar donado por el Grupo Eco Mujer y el Grupo Granma, de Alemania.

Agregó que el equipamiento, de cinco kilowatts de inversor y 10 de batería, contribuirá a la independencia energética del Centro, como parte de la estrategia de transición de la casa de altos estudios vueltabajera.

Asociado a iniciativas de colaboración internacional igualmente debemos recibir otros sistemas en el CUM de Los Palacios y en el de San Juan y Martínez, refirió.

Asimismo, el convenio general de cooperación internacional con la empresa tecnológica china Shanghai Loop Artificial Intelligence Technology Co., Ltd, firmado recientemente, los dotará de un sistema más potente para proteger el nodo central de la Universidad de Pinar del Río.

La institución también se encuentra insertada en un proyecto sectorial conducido por la Universidad de Sancti Spíritus, auspiciado por el Ministerio de Educación Superior, en fase de diagnóstico de las condiciones de nuestras universidades para el uso de fuentes renovables, sobre todo energía solar, destacó.

Todo ello- dijo- se traducirá en mayor estabilidad en los procesos de docencia e investigación en la «Hermanos Saíz».

Como parte del programa de Gobierno, hace unos meses trabajadores y profesores de la Universidad accedieron a kits de energía fotovoltaica, medida que indiscutiblemente alivió la situación en los hogares, resaltó Mayor Hernández.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias