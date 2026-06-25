Universidad de Pinar del Río: pilar educativo y científico

En una ceremonia solemne realizada en el cine teatro Praga, la universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca” celebró su graduación número 51, dedicada al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y a los 50 de creación del Ministerio de Educación Superior.

Este año egresaron 1 067 profesionales de 31 carreras y 5 especialidades de Técnico Superior Universitario, consolidando el aporte de la institución al desarrollo de la provincia y del país.

La jornada estuvo marcada por el reconocimiento al esfuerzo académico y científico de los egresados. En total, 161 estudiantes recibieron el Título de Oro por sus resultados sobresalientes, mientras que 34 fueron distinguidos con el Premio al Mérito Científico. Asimismo, 308 alumnos fueron eximidos de los ejercicios finales, cifra que supera ampliamente la del curso anterior, lo que evidencia el rigor y la calidad del proceso docente.

Foto: Universidad de Pinar del Río «Hermanos Saíz Montes de Oca»

El reconocimiento al Alumno más Integral recayó en Alejandro Bosmenier León, quien expresó su gratitud al claustro por el acompañamiento constante durante su formación.

En sus palabras, el Dr. Yorki Mayor Hernández, rector de la universidad, destacó la resiliencia y compromiso de los egresados: “Han demostrado audacia e ímpetu en medio de las dificultades socioeconómicas. Nuestro claustro, compuesto por 1 412 profesores, de los cuales el 70% ostenta categorías docentes superiores, ha sabido acompañarlos con dedicación. Contamos con 241 doctores en Ciencias y 719 másteres, lo que garantiza la calidad de la formación que hoy celebramos”. El rector subrayó además, que pese a las limitaciones de recursos y combustible que marcaron el curso, la institución mantuvo su proceso docente con alternativas innovadoras, reafirmando su compromiso con la excelencia académica.

Foto: Universidad de Pinar del Río «Hermanos Saíz Montes de Oca»

El acto tuvo un significado especial al estar dedicado al centenario de Fidel castro, reforzando el vínculo histórico y político de la universidad con la tradición revolucionaria.

Con esta cohorte, la institución alcanza la cifra histórica 72 511 egresados de pregrado desde su fundación, lo que la consolida como pilar educativo y científico en la región.