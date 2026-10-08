Acercandonos a la Guacamaya Francesa

Hoy vamos a acercarnos para conocer un poco más a la Guacamaya francesa, que es una bella planta que adorna los jardines y también tiene altos poderes medicinales Cassia alata, su nombre científico es una planta originaria de América del Sur, se dice que es de Argentina, también conocida como Candelabro, tiene muchos otros nombres y usos, según el país en donde crece, ya que se ha extendido por todo el mundo. Traemos a la Guacamaya francesa ahora que no hay medicamentos para los problemas de la piel en específico los herpes y los hongos, las llamadas Tiñas.

La Guacamaya francesa o Cassia alata, su nombre científico es una planta que crece libremente en todos los trópicos pertenece a la familia de las Fabaceae, es un arbusto de 4 metros más o menos de altura, con el follaje nuevo pulverulento y las ramas robustas, hojas grandes de 3 a 10 dm de longitud, agrupadas a un tallo en numero de hasta 14 hojas. Flores amarillas vistosas en racimos terminales verticales o situados en axilas superiores, con grandes brácteas, los racimos grandes y alargados, por eso el nombre de Candelabro ya que asemeja a una llama que sube. Las vainas de semillas rectas o casi rectas longitudinalmente en la que están las semillas aplanadas transversas paralelas a los tabiques cuadrangulares comprimidas pardas como de 5 mm de largo.

Según Juan Tomas Roig en su libro de Plantas medicinales casi siempre crece en jardines por la belleza destacada de las flores, aunque se ve escapada de cultivo.

Los extractos de las partes de la planta se usan en la práctica de las medicinas tradicionales para la cura de enfermedades de la piel en diferentes países, las hojas hervidas o reducidas a polvo se usan para tratar trastornos de la piel. En Camagüey y Oriente le llaman Palo Santo y se le considera como un excelente remedio contra los herpes o empeines y otras enfermedades de la piel. Ha sido usada contra las enfermedades venéreas y para destruir las niguas. También se dice que es diurética y sudorífica, se ha usado en el tratamiento del salpullido. Diversos autores recalcan que es buen remedio para los herpes, tanto las hojas como las flores, junto a manteca de cerdo o vaselina en forma de pomada o en un cocimiento y aplicar a las partes afectadas. Otros hablan de la Psoriasis. En Francia por ejemplo se ha usado su raíz para tratar el reumatismo y como laxante, las semillas y las hojas como fungicida y para el tratamiento de eczemas. En la India, también se ha usado para reducir el dolor de estómago, el dolor de cabeza y las parálisis.

Los compuestos bioactivos que contiene la Guacamaya francesa, reportados en la literatura especializada, son fenoles, crisofanol, kaempferol, aloemodin, glucósidos, antraquinonas de efecto laxante, acidos grasos, oleico, palmítico y linóleo, esteroides, terpenos campesterol, son los metabolitos secundarios reportados. También presentes en las hojas carbohidratos, lípidos, fibra y cenizas, minerales como el potasio, hierro, manganeso, calcio, zinc, cobre y cromo.

Todos los órganos de la Guacamaya muestran actividades biológicas, las flores, raíces, hojas, semillas y cortezas, que incluyen actividades antimicrobianas, anti tumores, antiinflamatorias, antidiabéticas antioxidantes, curación de heridas y quemaduras.

Las hojas de la Guacamaya se han usado por sus efectos, en problemas de la piel como antifúngicos, contra la escabiosis, ulceras, herpes y viruses. La decocción de las flores y la corteza de Guacamaya francesa están reportadas para los problemas como prurito, eczema, comezón como el de la sarna, en los leprosos.

Hay diez años de estudios del extracto de hojas en el tratamiento de la Pitiriasis Versicolor, sin efectos colaterales. También hay Jabones de Guacamaya. Exhibe propiedades antimicrobianas tanto contra gérmenes Gram positivos como negativos. En el sistema digestivo, en enfermedades del hígado y enfermedad gastrointestinal como laxante por su contenido de antraquinonas y antihelmíntica para eliminar lombrices redondas, con el extracto alcohólico de hojas se ha observado la parálisis y muerte de las lombrices.

También en el sistema respiratorio para la bronquitis, el asma, la tos, la sinusitis. Se realizó un estudio in vitro, para evaluar la actividad antitrombotica.

La actividad antilipogénica que quiere decir anti grasas, cuando los niveles de grasa en sangre son elevados. En revisiones realizadas, en África y Asia, las hojas y las flores de Guacamaya francesa se usan para regular la absorción de las grasas, para combatir la obesidad, y para los niveles altos de grasas en la sangre, pues esta planta reduce los niveles de glucosa y de colesterol en suero.

Además posee acciones como Antidiabética. Para tratar la diabetes, según un artículo, la decocción de Cassia alata es usada comúnmente en el Caribe, África y la India para el tratamiento de la Diabetes.

La Malaria es un problema sociocultural grave en zonas húmedas y tropicales un estudio en la Revista Chemotherapy reporta actividad anti malaria, que podría estar relacionada con las quinonas, alcaloides, y terpenos que han sido probados.

El extracto acuoso de hojas de Guacamaya por administración oral en ratas Wistar a dosis Aguda y subaguda con efectos en 24 horas y por 14 días a diferentes dosis de 250, 500, y 1000 mg/kg no tuvo variación significativa en hígado, urea, creatinina y riñón en los grupos de examen y controles. Igual sucede con el extracto alcohólico, de flores, que no mostraron diferencias en el estudio histológico en pulmones, hígado, riñón, corazón, esto habla de que no es toxica.

La Guacamaya francesa está incluida en el Formulario Nacional de Fito y Api Fármacos, desde el año 2017 Aparece como tintura de Guacamaya y más recientemente como talco confeccionado en la Empresa de Farmacias de Pinar del Río.

Autor: Máster en Ciencias Carlos César Callava Couret