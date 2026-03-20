Agricultores pinareños desafían cerco energético para cumplir campaña de primavera

A pesar del cerco energético que vive el país, los agricultores pinareños pretenden cumplir una campaña de primavera de más de 36 mil 300 hectáreas, cifra que supera en un cinco por ciento a la del año anterior.

Para ello, fomentan el uso de la tracción animal en la preparación de tierras e implementan alternativas ante la escasez de insumos, lo que demuestra su compromiso con la alimentación del pueblo.

“Contamos con la voluntad de los productores de Pinar del Río, de los que más de 20 mil, individuales, participan en la campaña de primavera en los cultivos varios”, informó el subdelegado de la Agricultura en la provincia, Ortelio Rodríguez Perugorría.

La preparación del suelo la ejecutan mediante la tracción animal, una alternativa a pequeña escala, permitiendo –agregó– destinar a los grandes polos agrícolas, con el mismo fin, el escaso diésel que reciben.

Según Rodríguez Perugorría el combustible, en su mayoría, lo utilizan para facilitar el traslado de los productos desde el campo hacia los lugares donde se comercializan.

Hasta la fecha -manifestó- solo más del 70 por ciento del plan de siembra del mes de marzo se cumplió, debido al impacto de la sequía; aunque, a partir de las recientes lluvias, la situación ha comenzado a mejorar.

“La mayoría de los municipios incumplen, excepto Minas de Matahambre, Los Palacios, y Guane. Se está trabajando en 11 mil 458 hectáreas de vianda, unas 6 mil 100 de hortalizas, 18 mil 188 de granos -que incluye el arroz- y 558 de frutales”, dijo.

El subdelegado de la Agricultura aseguró que la provincia posee semillas de viandas y de hortalizas de época, aunque ha fallado la germinación del pepino; y en el caso de los granos, recupera las de maíz, tras las pérdidas por la ausencia de electricidad en los frigoríficos.

Tomado de Radio Guamá