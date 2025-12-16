Portada » Alerta Insmet lluvias en costa norte por frente frío estacionario

Alerta Insmet lluvias en costa norte por frente frío estacionario

El Instituto de Meteorología (Insmet) alertó hoy desde sus redes sociales sobre la persistencia de un frente frío casi estacionario en la costa norte de Cuba, que favoreció la ocurrencia de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas durante la madrugada y también para el resto del día.  

Según imágenes de satélite y radar meteorológico, se observaron áreas de precipitaciones en localidades del litoral norte desde Artemisa hasta Camagüey.  

El Insmet precisó que algunas lluvias podrían ser fuertes e intensas, por lo que recomendó a la población mantenerse atenta a los pronósticos oficiales y tomar medidas de precaución.  

La institución indicó que las condiciones meteorológicas se mantendrán inestables mientras el sistema permanezca sobre la región, con posibilidad de nuevas tormentas en horas de la tarde.  

Tomado de ACN

