Celebra Pinar del Río acto provincial por el Día del Innovador (+Video)

En el año del 50 aniversario de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR), la Empresa de Conservas de Vegetales La Conchita fue sede del acto provincial por el Día del Innovador, dedicado al reconocimiento y la estimulación de hombres y mujeres que aportan soluciones al desarrollo económico y social de Pinar del Río.

La jornada destacó el compromiso de los trabajadores de La Conchita, quienes cada día ponen su ingenio y esfuerzo al servicio de la producción. La empresa sobresale por el cumplimiento y sobrecumplimiento de sus planes, la calidad sostenida de sus productos y la voluntad de continuar innovando.

Foto: Rosalía Díaz Arronte Foto: Rosalía Díaz Arronte

Durante la actividad se entregó el Sello 8 de Octubre, a trabajadores con una trayectoria destacada dentro de la ANIR por sus aportes en los ámbitos económico y social.

Asimismo, otro grupo recibió la condición de Innovador sin Fronteras, en reconocimiento a sus resultados individuales.

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El premio al Mayor Impacto Económico y Social, otorgado por la ANIR, fue para Reina Hernández Redonet, de La Conchita, por sus aportes favorables a los servicios y las producciones a lo largo de años de trabajo.