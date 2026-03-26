Celebran en Pinar del Río el aniversario 67 de los órganos de la Seguridad del Estado (+Video)

Una representación de combatientes del Ministerio del Interior en Pinar del Río conmemoró el aniversario 67 de la creación de los órganos de la Seguridad del Estado, en un acto que reafirmó el compromiso, la responsabilidad y el legado de quienes defienden la soberanía nacional desde esta institución.

Durante la jornada, quedó inaugurada en la sede provincial la sala expositiva “Honor y Gloria”, dedicada a los 21 héroes cubanos caídos en un acto criminal de terrorismo perpetrado por Estados Unidos en Venezuela. El espacio rinde tributo a su memoria y simboliza la firmeza de los principios revolucionarios.

Foto: Radio Guamá

En el acto fueron reconocidos jefes y oficiales destacados, quienes continúan escribiendo historia con su ejemplo, disciplina y entrega. Se otorgaron distinciones por servicio distinguido y diplomas de reconocimiento, como muestra del respeto y la admiración por su labor.

Representantes de organizaciones políticas, de masas, organismos estatales y unidades del territorio entregaron reconocimientos por la labor desplegada en el enfrentamiento a la actividad enemiga, resaltando el papel de la Seguridad del Estado en la protección de la estabilidad del país.

Este aniversario reafirma la importancia de los combatientes en la defensa de la Revolución, y en especial en Pinar del Río, donde su trabajo silencioso y constante ha sido clave para garantizar la paz y la seguridad ciudadana.