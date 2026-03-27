Continúa la formación de profesionales en la UPR de Pinar del Río

A partir de la situación actual del país, debido a las medidas de restricción por parte de Estados Unidos y al recrudecimiento del bloqueo económico, y con el objetivo de mantener la Educación Superior en la provincia, la Universidad de Pinar del Río (UPR) Hermanos Saíz Montes de Oca mantiene su proceso educativo en la modalidad semipresencial en todos los tipos de cursos.

El doctor en Ciencias Yorki Mayor Hernández, rector de la institución, dijo que en el reinició del segundo periodo del curso académico 2025- 2026 se adaptó el sistema de trabajo y el proceso de formación de pregrado a las características propias para las carreras en los territorios, con el compromiso de preservar y garantizar la continuidad de estudios en la formación de los futuros profesionales en su lugar de residencia.

Explicó que los exámenes extraordinarios del primer periodo se concluyeron con la búsqueda de alternativas presenciales y semipresenciales, además, trabajaron en la conclusión de entrega de actas de exámenes a la secretaría docente de cada facultad y a los centros universitarios municipales.

Los profesores dedican tiempo para el trabajo metodológico de los colectivos de disciplinas, asignaturas, carreras y años académicos en todas las modalidades de estudio, lo que permite una mejor preparación del claustro con sus colectivos y estudiantes, en particular, para desarrollar el proceso docente educativo.

Introdujeron las consultas personales presenciales en la sede central de la UPR a alumnos que las soliciten a sus profesores, y a los que en sus municipios exista la carrera o asignatura pueden asistir a las consultas que los CUM organizarán para ellos, con previa divulgación por los medios oficiales.

El rector apuntó que cada colectivo de carrera y año académico elaboró un horario de atención a estudiantes de manera presencial y otro para la docencia semipresencial, tanto en la sede central como en los CUM.

Igualmente, los horarios académicos incluyen orden en el tiempo de las asignaturas que reciben los educandos, sesión para tareas de impacto y el sistema de evaluación sistemático y parcial.

También supervisaron la tenencia de correos electrónicos en cada estudiante y en los profesores como una vía para establecer comunicación; fueron enviados y socializados por los vicedecanos docentes a todos los CUM los planes de estudio, programas y guías de estudio elaborados por los colectivos de cada carrera y el Técnico Superior de Ciclo Corto para que cada territorio dispusiera y situara en los Joven Club de Computación, en su propia sede o en lugares alternativos los contenidos principales del aula virtual para facilitar el acceso de los estudiantes que no tengan opciones de conexión en redes telefónicas.

Tomado de Periódico Guerrillero