Cuba anuncia equipo oficial para Mundial de Atletismo Tokio 2025

La Federación Cubana de Atletismo confirmó su equipo de 17 atletas para el Campeonato Mundial de Tokio 2025 que se celebrará del 13 al 21 de septiembre.

Con presencia en doce pruebas del programa atlético, Cuba presenta como su principal estrella a la saltadora Leyanis Pérez, gran candidata al título en triple salto, especialidad que tendrá el regreso de la venezolana vigente campeona mundial, Yulimar Rojas, después de más de 17 meses sin competir por lesión.

La bronceada en el Mundial de Budapest, Hungría, en 2023, Leyanis, llega con la marca líder de la temporada (SB 14.93) y con la consecución de su segundo título en el circuito de la Diamond League.

Apuntar que la delegación incluye a diez mujeres y siete hombres, destacando el histórico clasificatorio de Anisleidis Ochoa en 5000 metros.

La fondista se convierte en la primera cubana en alcanzar un mundial en esta distancia tras su victoria en el campeonato de la Asociación de Atletismo de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (NACAC).

El equipo cubano muestra especial fortaleza en el triple salto con cinco representantes de alto nivel.

Además de Leyanis Pérez, competirán la también natural de la provincia de Pinar del Río Liadagmis Povea (SB 14.84 m) y por los hombres estarán Lázaro Martínez (SB 17.34 m), Andy Hechavarría (SB 17.00 m) y Cristian Nápoles (SB 16.90 m).

En las pruebas de velocidad, Cuba contará con Roxana Gómez en 400 metros (50.37 s), Daily Cooper en 800 metros (1:58.39) y Greisys Roble en 100 metros vallas (12.71 s).

Mientras que el jóven saltador de longitud Jorge Odelín participará con marca de 8.34 metros, alcanzada en el Campeonato Nacional Juvenil, celebrado en el estadio de atletismo Rafael Fortún, de Camagüey.

Los lanzamientos estarán representados por Silinda Morales en disco (65.80 m), Mario Díaz (67.44 m), Melany Mateus (61.93 m), Ronald Mencía en martillo (76.91 m) y los balistas Dianelis Delis (17.89 m) y Juan Carlos Vázquez (20.68 m).

Dacsy Bricson completará el equipo en salto de altura para mujeres con 1.93 metros.

La representación de la mayor de las Antillas obtuvo tres medallas en el Mundial de Budapest 2023; estos fueron el metal plateado de Lázaro Martínez y los bronces de Cristian Nápoles y el mencionado tercer lugar de Leyanis.

