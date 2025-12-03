Un donativo de la embajada de Japón en Cuba favorece hoy la conservación de las hortalizas y su comercialización en organopónicos del municipio de Pinar del Río.

Como parte de la iniciativa, los establecimientos “Ingeniería 1” y “El Vial” recibieron batidoras, neveras, una despulpadora y otros recursos materiales, que también aseguran la inocuidad de los alimentos procesados.

Foto cortesía de la entrevistada

“Además, se disminuyen las pérdidas porque ayuda al cierre del ciclo productivo; se aprovecha todo lo que se produce y se humaniza el trabajo”, destacó Lérida María Sánchez Díaz, jefa del programa de la agricultura urbana, suburbana y familiar en la provincia.

La especialista subrayó igualmente la calidad del equipamiento recibido y precisó que el donativo forma parte de una ampliación del proyecto Comunidades inclusivas y resilientes

“También esperamos dos triciclos para mejorar la distribución de los productos, porque estos organopónicos surten productos a centros asistenciales y tienen puntos de venta en mercados agropecuarios”, explicó.

Foto cortesía de la entrevistada Foto cortesía de la entrevistada

Asimismo, Sánchez Díaz informó que alrededor de 100 mujeres productoras formarán parte próximamente de un nuevo proyecto, que buscará favorecer la inserción social de cuidadoras, personas en situación de discapacidad y otras, bajo el nombre “Sembrando Inclusión”.

Los municipios de Consolación del Sur y Pinar del Río son los escenarios escogidos para el emprendimiento.

Tomado de Radio Guamá