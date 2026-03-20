El arte que nace en las manos del tabaco

Hablar del tabaco en Pinar del Río es adentrarse en una de las expresiones más auténticas de la identidad de esta tierra. No se trata solo de un cultivo o de una tradición económica sino también de un arte que se aprende con el tiempo, con la paciencia y con el respeto por lo que se hace.

En cada hoja hay historia, desde la siembra hasta el torcido final, el proceso exige dedicación, conocimiento y una sensibilidad que no se improvisa. Quien trabaja el tabaco no solo domina una técnica, también desarrolla una relación casi íntima con la materia prima, entendiendo sus tiempos, sus cambios y sus exigencias.

He tenido la oportunidad de observar de cerca este proceso, y lo que más impresiona no es únicamente el resultado, sino el camino. Las manos que escogen, clasifican y transforman la hoja hablan por sí solas. Son manos marcadas por la experiencia, pero también por el orgullo de hacer bien su trabajo.

En un mundo donde muchas cosas se aceleran, el arte del tabaco sigue defendiendo la calma. Cada paso tiene su momento, y apresurarlo sería romper con una tradición que ha sido transmitida durante generaciones. Esa pausa, lejos de ser un atraso, es precisamente lo que le da valor.

También resulta inevitable pensar en el componente humano. Detrás de cada tabaco hay historias de vida, familias, saberes heredados. Es un oficio que no solo produce, sino que también construye identidad y sentido de pertenencia.

En mi opinión, el mayor valor del tabaco pinareño no está únicamente en su reconocimiento internacional, sino en la gente que lo hace posible. En esas manos que, con disciplina y pasión, mantienen viva una tradición que define a toda una región. Mirarlo desde esa perspectiva es entender que no estamos ante un simple producto, sino ante una manifestación cultural que merece ser contada y, sobre todo, respetada.