El entorno también cuenta

A veces pensamos que sentirnos bien depende solamente de lo que tenemos dentro de casa. Pero basta salir a la calle para descubrir que hay mucho más alrededor que influye en nuestra vida: una acera limpia, un parque cuidado, un árbol que da sombra o una comunidad donde podamos compartir tranquilamente.

Una ciudad agradable no se construye únicamente con edificios. También necesita áreas verdes, viviendas adecuadas, servicios, calles en buenas condiciones y zonas pensadas para las personas. Cada uno de esos elementos hace que la rutina sea más cómoda y que la convivencia resulte mucho más agradable.

Pero hay una parte que nos corresponde directamente. Recoger los residuos, cuidar los jardines, proteger los árboles, mantener en buen estado las áreas comunes y respetar lo que pertenece a todos son gestos sencillos. No parecen grandes acciones, pero juntas pueden transformar una comunidad.

En Pinar del Río tenemos además un patrimonio natural que merece atención. Nuestros paisajes, montañas, campos y zonas urbanas forman parte de la identidad de quienes aquí vivimos. Preservarlos significa pensar también en quienes crecerán y caminarán por estas calles mañana.

Por supuesto, mejorar nuestras comunidades requiere trabajo, planificación y participación. Escuchar a quienes las habitan también es importante, porque son esas personas las que conocen de cerca qué hace falta, qué funciona y qué puede hacerse diferente.

Al final, hablar de un entorno digno es hablar de calidad de vida. No necesitamos esperar grandes cambios para empezar. Desde la manera en que tratamos una calle hasta el cuidado que damos a un parque, cada gesto deja una huella. Y si queremos sentir orgullo por nuestra comunidad, también tenemos que poner de nuestra parte.