Al aniversario 95 de la radiodifusión en Pinar del Río dedicarán, del 11 al 16 de noviembre, la decimotercera edición del Encuentro de Jóvenes Radialistas La Vuelta Abajo, que pondrá su mirada en la comunicación inclusiva desde el medio.

Unos cuarenta delegados procedentes de varias provincias del país participarán en este espacio de intercambio y superación, cuyo programa incluye conferencias, talleres y paneles, según dio a conocer su comité organizador.

Destacados profesionales de la radio cubana intervendrán en las sesiones teóricas; entre ellos la doctora en ciencias Silvia Ivonne Albelo Medina, de Radio Rebelde y el máster Abel Rosales Ginarte, de Radio Habana Cuba.

Invitados especiales serán el investigador argentino Ernesto Lamas, integrante del Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia; la periodista y productora radial colombiana, Patricia Elena Rendón; y Elena Nápoles, oficial de comunicación de la UNESCO en Cuba.

Como cada año, a las jornadas de pensamiento y diálogo le acompañará un ejercicio práctico para la creación colectiva de productos radiofónicos que, en esta ocasión, tendrán como tema la inclusión en comunidades tabacaleras de San Juan y Martínez.

El Encuentro de Jóvenes Radialistas La Vuelta Abajo premiará también su concurso de programas, en el que participan casi 70 obras, en representación de nueve emisoras provinciales, diez municipales y dos radios universitarias.

La Asociación Hermanos Saíz y la Dirección Provincial de Radio, en Pinar del Río, invitan a repensar un medio urgido de nuevas maneras de decir y hacer, para mantener la lealtad de las audiencias, en el diverso y complejo ecosistema mediático actual.

Tomado de Radio Guamá