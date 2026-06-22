Falleció el histórico Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez

Con profundo dolor la dirección del Partido, del Estado y el Gobierno comunican a nuestro pueblo que en horas de la mañana de este domingo 21 de junio, falleció el histórico Comandante de la Revolución Cubana Ramiro Valdés Menéndez, Héroe de la República de Cuba y del Trabajo, quien atesora una brillante y extraordinaria hoja de servicios a la Patria.

El compañero Ramiro nació en Artemisa el 28 de abril de 1932. De origen muy humilde, con la guía de su madre, quien fue cespedista y martiana, supo encarar las dificultades del sistema capitalista y formarse en los más altos valores patrióticos.

Siendo muy joven laboró como aprendiz de liniero y combatió las injusticias contra los trabajadores eléctricos. El Golpe de Estado de 1952 lo sorprendió en las plantaciones de un central azucarero, en el que realizaba tiros de caña. Rápidamente se sumó a la lucha contra la tiranía batistiana, bajo la guía de Fidel, y junto a otros jóvenes artemiseños que, como él, participaron en los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, el 26 de julio de 1953.

Desde entonces, estuvo en la primera línea de combate al lado del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y del General de Ejército Raúl Castro Ruz, hacia quienes manifestó una infinita admiración, lealtad y fidelidad a toda prueba en las luchas por una Cuba mejor.

Fue esa siempre la postura inclaudicable del asaltante del Moncada, del prisionero político en Isla de Pinos, del revolucionario exiliado en México, del expedicionario del Granma, y del segundo jefe de la columna No. 8 al mando del Comandante Ernesto Che Guevara.

Luego del Primero de Enero de 1959, al que arribó con los grados de Comandante, obtenidos desde los primeros momentos de la lucha en la Sierra, Ramiro Valdés destacó por sus cualidades como jefe militar y dirigente revolucionario que cumplió numerosas y elevadas responsabilidades, entre las que destacan las de Segundo jefe de la Cabaña, Jefe Militar en la región central y jefe de los órganos de la Seguridad del Estado en tiempos tan definitorios como los de la invasión mercenaria por Playa Girón.

Fue ministro del Interior, viceministro primero de las FAR, ayudante del Comandante en Jefe, Presidente del Grupo Industrial para la Electrónica del SIME, ministro de la Informática y las Comunicaciones, vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, y vice primer ministro, responsabilidad que ocupaba al momento de su deceso. Fue miembro fundador del Comité Central del Partido y de su Buró Político, y diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Cumplió importantes misiones de carácter oficial, político y económico, como la búsqueda, ubicación, exhumación y traslado a Cuba de los restos del Che y sus compañeros en Bolivia.

Por sus relevantes méritos recibió múltiples órdenes y condecoraciones.

El ejemplo del Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez inspirará el camino de las nuevas generaciones, que verán por siempre en él a un paradigma de revolucionario, combatiente y patriota, a un cubano digno, de sólidas convicciones y entrega sin límites a su pueblo.

Tomado de Periódico Granma