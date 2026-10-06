Importaciones comerciales por vía no comercial abren nuevas opciones de abastecimiento en Cuba

La autorización a las personas naturales para importar mercancías con carácter comercial mediante la vía no comercial representa una nueva alternativa de abastecimiento para negocios estatales y privados en Cuba, según informaron autoridades del Ministerio de Comercio Interior (Mincin). La medida, respaldada por el Decreto-Ley 132 de 2026, permitirá formalizar la entrada de productos que superen los límites establecidos para las importaciones no comerciales mediante el pago de aranceles en dólares estadounidenses.

La viceministra de Comercio Interior, Inalvis Smith Luben, explicó que la disposición busca fortalecer el aseguramiento de mercancías e insumos para diferentes actores económicos del país. Los productos importados podrán utilizarse tanto como materias primas para la producción de bienes y servicios como para integrarse directamente a las ofertas comerciales de los negocios.

Entre los principales cambios figura la posibilidad de que los viajeros regularicen mercancías consideradas de carácter comercial, evitando el decomiso que hasta ahora se aplicaba cuando se excedían los límites permitidos. El despacho se realizará de forma independiente al equipaje personal y estará sujeto al pago de aranceles que oscilan entre el 15 % y el 30 %, según el valor de la importación. Los pagos podrán efectuarse mediante tarjetas nacionales o internacionales en dólares, mientras que el efectivo solo será aceptado en aeropuertos.

El ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, aclaró que la medida no constituye una autorización para realizar comercio exterior, sino una flexibilización del régimen vigente para facilitar la entrada legal de determinadas mercancías al país.

En Pinar del Río, estas facilidades podrían beneficiar a pequeños negocios, cafeterías, talleres y trabajadores por cuenta propia al permitirles acceder con mayor facilidad a equipos, piezas de repuesto, herramientas e insumos. Asimismo, una mayor disponibilidad de productos podría traducirse en más ofertas para la población y contribuir a aliviar parte de las dificultades asociadas al desabastecimiento que enfrenta el mercado nacional.