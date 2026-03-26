Inestabilidad en recargas del servicio Nauta en Pinar del Río

Usuarios del servicio Nauta en la provincia de Pinar del Río han reportado en los últimos días inestabilidad en las operaciones de recarga, lo que ha generado inquietud entre quienes dependen de esta plataforma para acceder a internet.

De acuerdo con la información ofrecida por especialistas de la Empresa de telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), el problema técnico afecta únicamente el reporte visual de las horas acumuladas, impidiendo que los clientes vean reflejado correctamente el tiempo disponible en sus cuentas.

No obstante, se aclaró que el valor real del tiempo no se ha perdido, y permanece registrado en el sistema.

Los clientes pueden seguir navegando normalmente, siempre que cuenten con saldo suficiente en sus cuentas Nauta.

La afectación no limita el acceso a la red, sino que altera la visualización del tiempo disponible, lo cual será restablecido una vez se solucione la falla.

Especialistas de ETECSA trabajan de manera intensiva para resolver la situación lo antes posible, con el propósito de restablecer la estabilidad del servicio y garantizar la transparencia en el uso del tiempo de navegación.

ETECSA exhorta a los usuarios a mantener la calma y continuar utilizando el servicio con normalidad, mientras se avanza en la solución definitiva del problema.