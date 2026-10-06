Memorias de un crimen impune (+Video)

El 6 de octubre de 1976, el vuelo CU-455 de Cubana de Aviación partió desde Barbados rumbo a La Habana. A bordo viajaban 73 personas, atletas, estudiantes, trabajadores y tripulantes. Minutos después de despegar, dos explosiones sacudieron la aeronave. El avión cayó al mar y no hubo sobrevivientes.

En Cuba, familiares aguardaban en el aeropuerto sin imaginar que nunca verían a los suyos. Entre las víctimas se encontraba el equipo juvenil de esgrima, que regresaba con medallas recién conquistadas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La pérdida de aquellos jóvenes deportistas se convirtió en símbolo de una generación truncada.

Las investigaciones confirmaron que se trató de un atentado terrorista. Los autores intelectuales señalados fueron Luis Posada Carriles y Orlando Bosch, vinculados a organizaciones extremistas de origen cubano.

La historia no se escribe solo con expedientes. También se escribe con el silencio de una madre frente al teléfono, con las medallas que nunca fueron entregadas, con los asientos vacíos de un avión que no regresó. Medio siglo después, la pregunta sigue abierta: ¿por qué quienes organizaron aquella matanza pudieron ampararse en la impunidad?

En la despedida de duelo, el 15 de octubre de 1976, en la Plaza de la Revolución, Fidel Castro expresó el dolor de una nación: “Cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla”. No fue solo una frase, fue la transformación del duelo en memoria y de la memoria en denuncia.

Cuba recuerda a las víctimas de Barbados no para alimentar el odio, sino para impedir que el odio vuelva a presentarse con otros nombres y banderas. Condenar aquel crimen significa condenar todos los actos de terrorismo, sin importar quién los cometa ni contra qué pueblo se dirijan.

Ninguna causa política convierte en legítimo el asesinato de civiles. Ninguna alianza puede absolver a quienes siembran bombas. Ningún calendario tiene derecho a sepultar la verdad.

Cincuenta años después, el avión sigue cayendo en la conciencia del mundo. Cae cada vez que la impunidad intenta disfrazarse de olvido, cada vez que una víctima es reducida a una cifra. Pero también permanece de pie la memoria de aquellos 73 seres humanos, y con ella la certeza de que los muertos de Barbados no desaparecieron: viven en la exigencia de justicia de sus familias y en la indignación de un pueblo.

El mar pudo tragarse el avión, pero no pudo hundir la verdad. Mientras se recuerden los nombres de los muertos, la bomba seguirá siendo lo que fue: la firma ensangrentada de un crimen que, medio siglo después, aún reclama justicia.