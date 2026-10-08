La vida también se mira

Hay cosas que hacemos todos los días sin pensarlo: mirar el rostro de alguien que queremos, leer un mensaje, disfrutar un paisaje, reconocer una calle conocida o simplemente abrir los ojos y empezar el día. Ver nos acompaña tanto que muchas veces olvidamos lo importante que es.

Cada 8 de octubre se celebra el Día Mundial de la Visión, una fecha que llama la atención sobre la salud de nuestros ojos y la necesidad de prevenir problemas que pueden afectar nuestra calidad de vida.

Y cuidar la vista no tiene que convertirse en una tarea complicada. Hacernos revisiones, prestar atención a cualquier cambio, utilizar correctamente los espejuelos si los necesitamos y evitar pasar demasiadas horas frente a las pantallas son algunas acciones que pueden marcar la diferencia.

También vivimos rodeados de dispositivos electrónicos. Teléfonos, computadoras y televisores forman parte de nuestra rutina, tanto para trabajar como para estudiar, comunicarnos o entretenernos. Por eso resulta conveniente hacer pausas, descansar los ojos y buscar un equilibrio que nos permita aprovechar la tecnología sin descuidarnos.

Hay señales que tampoco deberíamos ignorar: visión borrosa, dolores frecuentes de cabeza, dificultad para enfocar o molestias que aparecen de manera repetida. Ante estas situaciones, consultar a un especialista puede evitar que un pequeño problema termine convirtiéndose en algo mayor.

En Pinar del Río, como en cualquier comunidad, cuidar la salud visual también pasa por aprovechar los servicios médicos disponibles y prestar atención a las necesidades de niños, jóvenes, adultos y personas mayores. Cada etapa de la vida trae sus propios retos y la visión merece acompañarnos en las mejores condiciones posibles.

A veces pensamos que cuidar la salud consiste solamente en atender aquello que duele. Pero también significa prevenir, revisarnos y escuchar las señales que nos da el cuerpo. Nuestros ojos trabajan desde que comienza el día hasta que llega el momento de descansar.

Por eso, más que mirar esta fecha como una celebración en el calendario, podemos tomarla como un recordatorio sencillo: hay imágenes, personas, lugares y momentos que queremos seguir disfrutando. Cuidar nuestra visión es también cuidar la posibilidad de seguir viéndolos.