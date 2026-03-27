Lanzan campaña en Puerto Rico “Un millón de amigos para luz solar a Cuba”

Diversas organizaciones de solidaridad han lanzado en San Juan (Puerto Rico) la campaña “Un millón de amigos para luz solar en Cuba”, una iniciativa que busca recaudar fondos para apoyar la instalación de sistemas de energía renovable en la Isla.

La propuesta, impulsada por la Red Continental Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con Cuba y las Causas Justas junto al Comité de Solidaridad con Cuba en Puerto Rico, invita a la ciudadanía a realizar donaciones desde 2 dólares, con el objetivo de contribuir a mejorar la disponibilidad energética mediante el uso de paneles solares.

La campaña hace un llamado a la solidaridad internacional para paliar las dificultades energéticas que enfrenta Cuba, agravadas por el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos. Los fondos permitirán dotar de soluciones sostenibles a comunidades e instituciones, favoreciendo el acceso a servicios básicos.

Las personas interesadas en colaborar pueden contactar con los movimientos de solidaridad en sus respectivos países. En Puerto Rico, la organización ha habilitado el teléfono +1-787-274-8587 y el correo electrónico solidaridadprcu@gmail.com. Asimismo, la Comisión de Logística de la Red Continental dispone del número +507-6830-9531 para canalizar apoyos a nivel internacional.

La campaña forma parte de un esfuerzo más amplio de articulación solidaria en América Latina y el Caribe, que promueve alternativas energéticas sostenibles y refuerza los lazos de cooperación con el pueblo cubano.

(Tomado de Cubainformación)