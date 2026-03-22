Leyanis Pérez confirma su reinado mundial en Toruń

Leyanis Pérez ganó este sábado la medalla de oro del triple salto femenino en el XXI Campeonato Mundial de Atletismo Bajo Techo, disputado en la Toruń, Polonia, con un salto ganador de 14.95 metros.

La pinareña clavó los pinchos y el mundo tembló bajo la madera. Desde el primer intento, cuando voló hasta 14.88 metros, dejó claro que aquella no era una final para discutir el oro, sino para confirmar un reinado.

El Kujawsko-Pomorska Arena, iluminado como un escenario de batalla, fue el territorio donde la cubana impuso su ley con la serenidad de las grandes campeonas.

En su segundo salto firmó el registro de 14.95 y allí mismo se terminó la discusión, porque fue un salto de autoridad, de esos que doblan la voluntad de las rivales. La grada sintió el golpe seco en la arena como un trueno y el tablero devolvió una cifra que olía a corona.

Esta vez la venezolana Yulimar Rojas, la recordista mundial, la leyenda, no pudo imponer su clase ni recuperar el reinado, y tuvo que conformarse con la plata con 14.86 metros mientras veía cómo el trono tenía dueña.

Era el duelo esperado, la rivalidad que se hizo mito bajo techo. Una heredera y una diosa frente a frente y la corona se quedó en la mayor isla del Caribe.

La senegalesa Saly Sarr se llevó el bronce con 14.70, su mejor marca de la temporada, en una noche donde también voló alto.Y en la batalla, la otra cubana, Liadagmis Povea, la guerrera silenciosa, peleó cada salto hasta firmar 14.41 para concluir en un meritorio cuarto lugar con su mejor registro del año.

Pero la noche tenía un nombre, una dueña, una mujer que ahora mismo gobierna el triple salto mundial sin discusión: Leyanis Pérez, la que se coronó con carácter, con ese salto que tienen las campeonas cuando saben que el momento les pertenece y que su reinado no se discute, se salta.

Tomado de Cubadebate