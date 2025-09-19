Leyanis Pérez se sacó la espinita, dice su mamá 

Este oro en el Mundial de Atletismo ha sido muy grande, porque no pudo cumplir los pronósticos en París el año pasado, pero ahora se sacó esa espinita que le quedó, aseguró hoy Magalys Hernández, madre de Leyanis Pérez, todavía emocionada por el resultado de la triplista en Japón.

Estábamos muy nerviosos aquí: mi esposo, su novio y yo; y nos mantuvimos todo el tiempo al tanto de la competencia por Internet, explicó a la Agencia Cubana de Noticias vía telefónica desde La Habana.

Leyanis se ha sacrificado mucho y este ha sido un buen año para ella: oro en el mundial bajo techo, ganadora de la Liga del Diamante y ahora esto, con el regreso de Yulimar Rojas, dijo.

Pero cuando te toca, te toca; en Budapest hace dos años Leyanis fue bronce y Yulimar ganó, reflexionó Magalys.

Ahora nos corresponde disfrutar de esta alegría inmensa y estoy loca porque venga para abrazarla y celebrar como merece, añadió.

Desde la casa en el consejo popular Cuba Libre, conocido como El Rancho, en el municipio de Pinar del Río, la abuela materna aguardaba noticias de la «jimagua», segura de que obtendría el resultado anhelado.

Su padrastro me llamó por teléfono por la mañana y me tuvo ahí hasta que finalmente ganó y me dijo: «ya tenemos una campeona», destacó Aida Rosario Rivera, a quien todos llaman Yaya.

Yo empecé a gritar y los vecinos se asustaron; pero es que no podía contener la emoción porque ella ha luchado muchísimo, refirió.

Leyanis es muy disciplinada y se esfuerza al máximo en su carrera; y no se ha rendido nunca para lograr sus metas, sentenció.

Todo tiene su tiempo, como me decía cuando las Olimpiadas, y que había que seguir adelante; el que está afuera no sabe a veces del sacrificio de un atleta para tener rendimientos, apuntó.

La pinareña de 23 años de edad dominó este jueves el triple salto femenino del Campeonato Mundial de Atletismo con brinco de 14,94 metros (m), escoltada en el podio por la monarca olímpica Thea Lafond, de Dominica (14,89 m), y la venezolana Rojas (14,76 m).