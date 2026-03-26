ONU presenta Plan de Acción Ampliado de apoyo a Cuba

El nuevo documento da continuidad a la respuesta al Huracán Melissa e incorpora los impactos humanitarios de la actual contingencia energética y fue presentado por el Sistema de las Naciones Unidas, junto a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y en estrecho diálogo con las autoridades nacionales.

Añade la nota de prensa que el plan busca atender necesidades críticas y sostener servicios esenciales para una población de 2 millones de personas, distribuidas en 63 municipios y 8 provincias del país.

Shelley Cheatham, Jefa de la oficina regional de OCHA para América Latina y el Caribe, declaró que “en un contexto cada vez más desafiante, buscamos asegurar que la asistencia humanitaria llegue a quienes más la necesitan, superando las limitaciones logísticas y operativas mediante una mejor coordinación y uso eficiente de los recursos”.

Por su parte, Francisco Pichón, Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Cuba, subrayó la disponibilidad de combustible como un imperativo para garantizar la viabilidad de la respuesta. “Estamos trabajando con los socios y Estados miembros para identificar todas las soluciones posibles”.

El nuevo Plan concentrará sus acciones en seis sectores: Logística, Salud, Agua y Saneamiento, Seguridad Alimentaria, Habitabilidad y protección, y Educación. En muchas de estas áreas venía trabajándose como parte de la respuesta al Huracán Melissa.

La información destaca ahora la necesidad de focalizar las necesidades más críticas y las poblaciones más vulnerables, y maximizar, al mismo tiempo, el uso eficiente del combustible con un modelo de trazabilidad y acceso seguro, adaptado a las especificidades de los sectores de la respuesta.

Funcionarios de la ONU destacaron el sentido de urgencia del Plan de Respuesta Ampliado, dentro de un escenario donde los impactos de la escasez de energía se agravan por día, y han tenido un efecto multiplicador y sistémico sobre la vida nacional.

Las autoridades cubanas han citado reiteradamente severos daños en el sector salud, incluyendo casi 100 mil intervenciones quirúrgicas aplazadas, atrasos en los programas de vacunación y falta de acceso a suministro estable de medicamentos para personas con enfermedades crónicas.

Durante la presentación del nuevo Plan frente a la comunidad internacional, Francisco Pichón agradeció la rápida respuesta de los socios de cooperación frente a los impactos del Huracán Melissa, cuya movilización de fondos superó en pocas semanas los 24 millones de dólares.

El Plan de Acción ampliado y extendido hasta el mes de diciembre requiere un total de 93.4 millones de dólares para atender a dos millones de personas con necesidades críticas. Hasta ahora, sus requerimientos financieros están cubiertos al 27 por ciento, señala la nota de prensa.

Tomado de Cubadebate