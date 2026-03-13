Patria fue simiente del periodismo actual

Un encuentro de homenaje y reconocimiento a la prensa pinareña en vísperas de este 14 de marzo, tuvo lugar ayer jueves en horas de la tarde, en el teatro de la Emisora Provincial Radio Guamá. Presidieron la cita, la integrante del Comité Central del Partido y Primera Secretaria en Pinar del Río, Yamilé Ramos Cordero y el Gobernador Eumelín González Sánchez.

Marco oportuno para entregar los Premios Arturo Buliés por la Obra del Año a los profesionales de todos los medios que durante el 2025 se destacaron en su quehacer.

En este andar resaltan los periodistas Yolanda Molina del Periódico Guerrillero, Alina Cabrera en Periodismo Radiofónico, en tanto del propio medio recibió Mención por su labor profesional en distintas coberturas informativas, Yusley Izquierdo Sierra.

El premio en Periodismo Gráfico lo recibió Osniel Bustamante de Tele Pinar y Sunilda Veiga se hizo acreedora de Mención por su constancia durante la etapa evaluada. El equipo web de Radio Guamá obtuvo también el alto reconocimiento que honra a Arturo Buliés.

Por la trayectoria a lo largo de su desempeño, se hizo merecedora del Premio Edmundo Alemany Poch, por la Obra de la Vida, la colega sandinense Noemí Balmaseda Albelay, realizadora de Radio Sandino.

El Presidente de la UPEC en Pinar del Río, Félix Témerez, en sus palabras de cierre, enalteció la obra de la prensa en medio del complejo escenario que vive la nación y la exhortó a continuar adelante con mirada crítica y propositiva en defensa de la Revolución.

Por su parte, Ramos Cordero, máxima dirigente del Partido en la provincia, al valorar el papel de la prensa, la catalogó como esa fuerza que alerta y acompaña al país en los retos del presente y el futuro, con la unidad como ente distintivo.