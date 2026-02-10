Pinar del Río apuesta por la energía renovable

Brigadas de la Corporación Productora y Exportadora de Tecnología Electrónica (Copextel), en Pinar del Río, asumen la venta, montaje y servicios de garantía de sistemas fotovoltaicos asignados a héroes del trabajo y profesionales de la salud y educación.

La iniciativa de alto impacto social en el actual contexto se inserta en el plan nacional de estímulo al sector laboral, en tanto contribuye al ahorro eléctrico, y a la intención del país de avanzar paulatinamente en el cambio de matriz energética hacia fuentes renovables.

Según declaraciones del gerente de Copextel en Vueltabajo, José Antonio Carmona, en la provincia han vendido cerca de 380 kits y aplican variantes para garantizar estabilidad en la gestión ante la falta de combustible para asegurar el traslado hacia las viviendas de los beneficiados.

“Ya se han instalado 178. Tenemos dos triciclos eléctricos. Vamos a utilizar uno para transportar los equipos y el otro trasladará a los técnicos. Así iremos distribuyendo los sistemas por vivienda y después instalándolos”, explicó.

El directivo apuntó que teniendo en cuenta el desabastecimiento de combustible, los beneficiados que cuenten con transportación pueden acudir a la gerencia de Copextel para adquirir sus sistemas fotovoltaicos.

“También quienes residan en un lugar próximo a nuestra sede, y no necesiten transporte para trasladarlos, puede hacerlo. Incluso, los que decidan asumir la instalación por su cuenta, no pierden la garantía del equipo”, manifestó.

Y agregó: “sabemos que para las familias que los adquirieron, es muy importante la instalación de los sistemas, tanto los de 1200 como los de 800 watts, porque alivian, ayudan, resuelven, mejoran el ambiente y la calidad de vida”.

Carmona destacó que cada kit cuenta con un panel solar, una estación de carga y la tornillería necesaria para la fijación en placas o cubiertas ligeras y pueden adquirirse mediante pago en código QR efectivo o crédito bancario.

