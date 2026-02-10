Portada » Pinar del Río: El desafío de los microvertederos

Pinar del Río: El desafío de los microvertederos

Foto: Jennifer González

Las calles de Pinar del Río enfrentan hoy una amenaza silenciosa: los microvertederos. Lo que comienza como una acumulación descuidada de desechos se convierte rápidamente en focos de contaminación que dañan la salud pública y el medio ambiente.

Estos espacios propician enfermedades, liberan gases tóxicos y degradan el paisaje urbano, reflejando una crisis que mezcla la falta de servicios con la indisciplina social.

El impacto es profundo: genera altos costos operativos para el gobierno, daña la fauna local y resta atractivo a nuestra ciudad. No podemos permitir que la suciedad se convierta en parte del paisaje cotidiano de Vueltabajo.

Foto: Jennifer González
Foto: Jennifer González

Erradicar este problema exige un enfoque integral. Es vital fortalecer la gestión institucional, pero es igual de urgente la participación ciudadana consciente.

La educación y el compromiso individual son las herramientas definitivas para transformar nuestras calles en espacios saludables.

Limpiar Pinar del Río es una tarea compartida; proteger nuestro entorno es, en última instancia, protegernos a nosotros mismos.

Lograr una ciudad digna depende de la voluntad colectiva de no arrojar nuestro futuro a la basura.

