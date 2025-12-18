La triplista Leyanis Pérez y el lanzador Liván Moinelo resultaron los mejores atletas del año 2025 en Pinar del Río, de acuerdo con la selección realizada por la dirección provincial de Deportes.

Pérez arrasó en este calendario con las competencias donde participó: monarca en el campeonato mundial, titular en el certamen del orbe bajo techo y líder en la liga del diamante.

Por primera vez en la historia una cubana se alzó con el oro en las tres competencias fundamentales del año, hazaña que fue elegida como acontecimiento de 2025; así como el resultado de Moinelo, cuarto pelotero latinoamericano elegido el jugador más valioso (MVP, por sus siglas en inglés) en la Liga del Pacífico en la Liga Profesional Japonesa de Béisbol.

El zurdo se coronó por quinta ocasión en ese circuito y encabezó de forma absoluta el apartado de promedio de carreras limpias de la lid; por lo que finalizó mejor atleta masculino de deporte colectivo.

El arquero Hugo Franco fue el más sobresaliente atleta masculino individual, pues en el periodo obtuvo la medalla de plata en la copa merengue de arquería, el octavo puesto en el campeonato sudamericano de tiro con arco y logró la mejor actuación histórica de un cubano en la justa mundial al ubicarse en el lugar 17.

Libia Duarte Crespo, capitana del equipo nacional de béisbol, resultó la mejor atleta femenina de deporte colectivo, gracias a las medallas de bronce en el clasificatorio al campeonato mundial y en el campeonato nacional de primera categoría.

El listado de los 10 deportistas más destacados lo integran la triplista Liadagmis Povea, la ajedrecista Yerisbel Miranda, el pesista Arley Calderón, los peloteros Tailon Sánchez, Frank Luis Medina, Raidel Martínez y Luz Mery Ramos; Fernando Enrique Maceira y Biagna Xiomara Rodríguez, de motocross; y Ana Carla Cardentey Soto, de raquetbol.

Asimismo, la dirección provincial de Deportes seleccionó a los atletas con discapacidad y los juveniles, entrenadores y árbitros con resultados más notorios en el calendario.

