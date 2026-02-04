Pitcheo joven, pero bien trabajado, afirma entrenador cubano

La selección cubana partió este martes hacia Venezuela, para intervenir en la II Serie de las Américas, del 5 al 14 del presente mes, al mando del mentor Germán Mesa.

Uno de los renglones de mayor solidez de ese colectivo es su pitcheo. JIT conversó con el coach Jesús Bosmenier, al concluir el abanderamiento del equipo en el Estadio Latinoamericano.

«Tenemos un cuerpo de pitcheo muy joven, pero que ha trabajado muy bien. Todos destacaron en la 64 Serie Nacional y se ganaron el puesto en una primera preselección», comentó.

Bosmenier explicó que en este torneo harán un modelaje de cara al Clásico Mundial de Beisbol, para el cual aún no tienen presentes a los principales lanzadores que integrarán esa escuadra, cuya fase eliminatoria correrá en Puerto Rico, en marzo venidero.

«Analizaremos la actuación de esos jóvenes para luego definir quiénes pueden integrar la escuadra principal al Clásico», expuso.

El adiestrador destacó la inclusión en esta nómina de varios serpentineros que trabajaron con efectividad en ligas foráneas, entre ellos Randy Martínez, José Ignacio Bermúdez, Yusniel Padrón y Randy Cueto.

«En nuestro debut del día 6, contra Leones de León nicaragüense, el abridor estará entre Randy Martínez y Bermúdez. Pero esa decisión la colegiaremos con la dirección del equipo», acotó el avezado entrenador pinareño.

También expuso que cada lanzador sabe la labor que desempeñará en esta Serie de las Américas.

«Ya tenemos definidos tanto los abridores como intermedios, acomodadores y cerradores. Como queremos verlos a todos, ninguno lanzará más de 70 envíos, y esto aportará buenos dividendos», expresó.

«Tenemos un equipo muy balanceado. Buena defensa y pitcheo, con buenos bateadores, encabezados por los zurdos Yoelquis Guibert, Yoel Yanqui y Roel Santos, quienes junto al slugger Alfredo Despaigne, serán los principales jugadores a la ofensiva, y sin dudas, apoyarán al pitcheo», finalizó Bosmenier.

