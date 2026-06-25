Ramiro Valdés Menéndez: un hombre de principios firmes

En la memoria de Cuba permanecerá siempre la figura de Ramiro Valdés Menéndez, Comandante de la Revolución. Su vida fue inseparable de la historia nacional, desde los días del asalto al Cuartel Moncada, la travesía del Granma y la lucha en la Sierra Maestra, hasta las responsabilidades de dirección que asumió durante décadas en el Estado y el Gobierno.

Combatiente incansable, supo convertir cada momento de su existencia en servicio a la patria. Hombre austero, de carácter firme y convicciones inquebrantables, dedicó cada jornada a la defensa de la soberanía y a la construcción del proyecto socialista. Fundador del Ministerio del Interior, dejó una impronta decisiva en la protección de las conquistas de la nación.

Su visión trascendió el ámbito militar y político. Apostó por el desarrollo tecnológico y energético del país, convencido de que el futuro de Cuba debía edificarse sobre la innovación y la disciplina. En cada responsabilidad asumida, se mantuvo fiel a los principios que guiaron su vida: lealtad, resistencia y entrega absoluta.

Ramiro Valdés Menéndez no fue solo un dirigente, sino un símbolo de la generación histórica que abrió caminos de independencia y dignidad. Su ejemplo, marcado por la firmeza y la sencillez, seguirá iluminando el andar de quienes hoy defienden la revolución y trabajan por el progreso de la nación.

La historia lo guarda entre sus protagonistas más fieles, y el pueblo lo recuerda como un hombre que convirtió cada día en compromiso con Cuba. Su legado, tejido en la lucha y en la obra, permanecerá vivo en la conciencia de las generaciones presentes y futuras.