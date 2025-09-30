Recibe Pinar del Río a campeona mundial Leyanis Pérez (+ Fotos)

Con el calor y el júbilo que distingue a los cubanos, Pinar del Río recibió hoy a la triplista Leyanis Pérez, monarca en el Campeonato Mundial de Atletismo celebrado recientemente en Japón.

Desde el municipio de Los Palacios hasta el consejo popular Cuba Libre, donde reside, fue agasajada por personas de todas las edades que no quisieron perder la oportunidad de saludar a la pinareña de 23 años de edad, quien durante todo el trayecto estuvo acompañada por su madre, Magalys, un pilar en su formación.

Foto: Rafael Fernández Rosell

En el parque de la Independencia, en la ciudad capital, la jimagua, como es conocida, fue homenajeada por las máximas autoridades del Partido Comunista de Cuba y el Gobierno en la provincia, la Unión de Jóvenes Comunistas, y pueblo en general.

Tenía muchos deseos de llegar aquí para festejar con la gente de mi pueblo, de mi barrio, aseveró Leyanis una vez en su casa, donde al llegar colocó la medalla en el cuello de su abuela Aida Rosario Rivera.

Foto: Rafael Fernández Rosell

Gracias a todos los que me han apoyado, he recibido muchos mensajes por las redes sociales y eso me llena de alegría, destacó la campeona, que este año también se coronó en la lid del orbe bajo techo y ganó la Liga del Diamante.

Salí a la pista con la certeza de que alcanzaría la medalla de oro; es un orgullo indescriptible cuando escuchas el himno de Cuba y saber que saltas con todo un país, además de una alta responsabilidad, apuntó.

Foto: Rafael Fernández Rosell

Me quedan retos inmediatos como superar los 15 metros (m) y prepararme para los próximos Juegos Olímpicos, detalló.

Con brinco de 14,94 m en la capital nipona, la pinareña rompió el reinado de la venezolana Yulimar Rojas, que databa de 2017, y desplazó en el podio a la monarca olímpica Thea Lafond (14,89 m), y a la estelar Rojas (14,76 m).

Foto: Rafael Fernández Rosell

(Tomado de ACN)