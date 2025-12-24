La Gala de premiación a los mejores atletas de Cuba en este 2025 convirtió el Coliseo de la Ciudad Deportiva en una verdadera fiesta este martes. La ceremonia estuvo dedicada al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y al aniversario 67 del triunfo de la Revolución, y contó con la presencia de Inés María Chapman Waugh, vice primera ministra de la República; Osvaldo Vento Montiller, presidente del Inder; Roberto León Richards Aguiar, titular del Comité Olímpico Cubano, entre otros directivos.

En la cita, el equipo más destacado fue el de Voleibol de playa (masculino). El Atletismo se alzó con la distinción al deporte Individual, mientras que el béisbol fue reconocido como el deporte colectivo del año.

Entre los premiados, la campeona mundial de triple salto Leyanis Pérez fue reconocida como la atleta femenina de deporte Individual. En su agradecimiento, expresó: “Gracias por esta bonita oportunidad, por todos los reconocimientos y todo lo que he hecho hasta la actualidad. Muchas gracias a mi mamá por enseñarme que este era el camino correcto…a mi entrenador por haberme conducido desde muy pequeña. Muchas gracias al movimiento deportivo cubano. Les deseo muchas cosas bonitas para el año venidero”. Por su parte, el bicampeón olímpico Julio César La Cruz (boxeo) fue el atleta masculino de deporte individual.

Premiación de los mejores deportistas cubanos. Foto: Roberto Morejón/ JIT.

En los deportes colectivos, Yilian Tornés Vargas (softbol) y Jorge Luis Alayo Moliner recibieron los lauros como atleta femenina y atleta masculino, respectivamente.

La lista de los más destacados incluyó a Marifelix Sarría Ruiz (levantamiento de pesas), Erislandy Álvarez Borges (boxeo), Lázaro Martínez Santrayll (atletismo), Yarisleidis Cirilo Duboy (canotaje), Silinda Morales (atletismo), Milaymis de Caridad Marín (lucha), Liadagmis Povea (atletismo), Alejandro Claro Fis (boxeo), Noslen Díaz Amaro(voleibol de playa) y Arlen López Cardona(boxeo). Noslen Díaz, a nombre de todos, manifestó su agradecimiento “a todos los atletas que dieron el máximo en cada presentación. También a mi familia que está acá conmigo una vez más disfrutando de estos logros. Y en nombre de todos los atletas quiero decirles que gracias por todo el esfuerzo que han dado este año para el pueblo cubano lo disfrute”.

Otros reconocimientos fueron para las menciones: Ludia M. Montero Ramos (levantamiento de pesas), Lázaro Álvarez Estrada (boxeo), Roxana Gómez Calderón(atletismo) y Raidel Martínez Marrero(beisbol).

El estelar serpentinero pinareño Liván Moinelo Pita fue distinguido como acontecimiento del año y atleta destacado en contrato. En los deportes especiales, el atleta destacado fue Eric Hernández Sánchez (dominio del balón), mientras que Jhoen Lefont(dominio del balón) recibió una mención.

En el ámbito arbitral, Emperatriz Wilson Traba (atletismo, paratletismo y patinaje) fue la mejor árbitro nacional, y Faustino Heredia Machado (atletismo, paratletismo, triatlón y patinaje), el mejor árbitro internacional.

Premiación de los mejores deportistas cubanos. Foto: Roberto Morejón/ JIT.

Premiación de los mejores deportistas cubanos. Foto: Roberto Morejón/ JIT.

En la sección de atletas en situación de discapacidad, la atleta más destacada fue Suslaidy Girat Rivero(atletismo). El atleta masculino más destacado, Robiel Yankiel Sol Cervantes(paratletismo), declaró: “Quiero agradecerle a todos aquellos que de una manera u otra hicieron posibles que podamos obtener este tipo de premio. En el nombre de todos los premiados quisiera dedicarle este premio al centenario de nuestro comandante jefe”.

Entre los juveniles más destacados, Yainelis Sanz Verdecia (lucha) y Carlos Alejandro Rivera Tamayo (Baseball5) recibieron los honores como Atleta Femenina y Atleta Masculino, respectivamente.

La gala constituyó un merecido homenaje al esfuerzo y la consagración de la familia deportiva cubana en el año.

Premiación de los mejores deportistas cubanos. Foto: Roberto Morejón/ JIT.

Premiación de los mejores deportistas cubanos. Foto: Roberto Morejón/ JIT.

Tomado de Cubadebate