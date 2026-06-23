Rinden tributo al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez

Este martes, el pueblo de Pinar del Río se reunió en la sede del Museo Provincial de Historia para rendir homenaje al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, la. ocasión fue propicia para recordar su legado y contribuciones a la Revolución Cubana.

Foto: Dayam González Foto: Dayam González

Diversas personalidades del ámbito político y cultural de la provincia expresaron su reconocimiento hacia Valdés Menéndez, resaltando su valentía y dedicación a la causa revolucionaria.

Los ciudadanos presentes compartieron anécdotas y recuerdos sobre Valdés Menéndez, enfatizando su cercanía con el pueblo y su disposición para escuchar las inquietudes de la ciudadanía.

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Este tributo es un reconocimiento a la figura de Ramiro Valdés Menéndez, y una reafirmación del compromiso del pueblo pinareño con los principios revolucionarios por los que él luchó incansablemente. Su legado perdurará en la memoria colectiva de todos los cubanos.

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