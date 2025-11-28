Como parte de las actividades del Festival Nosotros, quedó inaugurado el Primer Salón de Grabado José Luis Lorenzo, un espacio que rinde tributo a uno de los grandes exponentes de las artes visuales de la provincia.

Organizado por el Consejo Provincial de las Artes Plásticas, el evento impulsa la producción simbólica y contemporánea de los creadores pinareños en el campo de la gráfica, al tiempo que recuerda el legado artístico del destacado pintor José Luis Lorenzo, fallecido en 2024.

La apertura del salón tuvo lugar en una fecha significativa: el Día de la dignidad pinareña, jornada que refuerza la identidad cultural del territorio y conecta directamente con la obra de Lorenzo, marcada por el compromiso social y la defensa de los valores locales.

El salón abre sus puertas a jóvenes artistas y grabadores, quienes encuentran aquí oportunidades de intercambio y aprendizaje, además de mostrar sus propuestas en un escenario de alcance provincial.

Con esta primera edición, se proyecta consolidar el Salón de Grabado José Luis Lorenzo como un evento anual dentro del panorama cultural de Pinar del Río, fortaleciendo la tradición gráfica y el diálogo entre generaciones.